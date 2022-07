Nuevo round del Gobierno con el campo

“Mientras todos se van del peso, pretenden que el campo liquide la soja”, se quejaba un productor en plena Rural, ahora caja de resonancia de cada cosa que sucede con el sector. Mal marco para un encuentro que históricamente sirvió, salvo excepciones, para limar asperezas y buscar acercamientos, pero que esta vez se duda que llegue a suceder. “Están todos invitados, pero nadie confirmó aún”, aseguró anoche un vocero aludiendo a la asistencia al acto inaugural el próximo sábado 30, del Presidente de la República (la vicepresidenta nunca fue), y que esta vez alcanzaría hasta al mediático titular de la cartera, Julián Domínguez que intenta ser el conciliador y articulador de las partes. Lo cierto es que la decisión de darle al turismo receptivo hasta u$s5.000 a precio pleno (para que esos dólares no se les escapen por las cuevas), y no mejorar la posición de los agricultores que mientras siga la seca casi no tienen donde colocar los “pesos” que recibirían por sus ventas, cayó muy mal entre los dirigentes, y preocupó también a los exportadores que, mayoritariamente, también industrializan y ven acentuar aún más su capacidad ociosa. Mientras, en la “otra” Rural, el público colmó desde el jueves todos los rincones, aprovechando también las vacaciones de invierno para recorrer la muestra que no se hacía desde 2019.