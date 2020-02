Se inicia una semana política teñida de economía

Por lo tanto, la plata debe buscarla el Gobierno en otro lado y no existe caja disponible en Estado para semejante disponibilidad. Esos pensamientos fueron acompañados de números sobre la pérdida que significa no poder entrar a esa licitación con el AF20 uno a uno, como pedía el mercado. La realidad, como explica hoy este diario, es que la suerte del bono que vence estará atada a la licitación de hoy. De lo contrario el Gobierno amenaza hasta con un reperfilamiento al juez, pero siempre en la estrategia de Guzmán de no caer en la misma situación que vivió Kicillof cuando debió pagar.