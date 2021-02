Mañana sortean de nuevo el juzgado de Bonadio

En el año que duró su subrrogancia, Martínez De Giorgi desandó parte del camino barroso por el que transitó Bonadio, sobre todo, al calor de los vientos macristas que soplaron fuerte en la Justicia entre 2015 y 2019 y cuyos coletazos aún persisten.

Causa Puf-Puf

En septiembre del año pasado, Martínez de Giorgi archivó por inexistencia de delito la llamada “Causa Puf-Puf”. Había sido una denuncia presentada por Carlos Stornelli –aliado inclaudicable de Bonadio– y por las diputadas Mariana Zuvic y Paula Olivetto. La presentación estuvo basada en escuchas ilegales a ex funcionarios presos en Ezeiza y fue el arma de contrataque del fiscal, que luego fue procesado por espionaje ilegal. Según la dupla de legisladoras y el funcionario judicial, la investigación que cursa en Dolores y que tiene como principal acusado a Marcelo D’Alessio era un armado para derribar la causa de los Cuadernos. La hipótesis fue demolida por el juez y cerró la causa.

Cuadernos

Tal vez, la resolución más resonante del interinato de Martínez De Giorgi fue la referida a un desprendimiento de la causa de las “fotocopias”. En un fallo lapidario, en el que Martínez de Giorgi sobreseyó a su ex colega Norberto Oyarbide y al ex integrante de la AGN Javier Fernández, el magistrado puso en evidencia las numerosas irregularidades de su antecesor en el manejo de las declaraciones de los imputados colaboradores. Allí habló, entre otra cosas, de “excursión de pesca”; “canto de sirenas” y “falta de pruebas” en esa pesquisa comandada por el denominado “juez de la servilleta”

Cristina Kirchner

También, Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por los documentos históricos que se habían hayado en su casa de El Calafate, durante los allanamientos ordenados por Bonadio en el marco de la causa de las “fotocopias”. Eso desembocó en una nueva causa que se quedó el mismo juez fallecido. El expediente fue desechado por inexistencia de delito.

Nisman

En enero de este año, Martínez de Giorgi avanzó con medidas de alto impacto sobre una investigación que su difunto antecesor había guardado en el cajón de los recuerdos. Se trata de la pesquisa sobre el patrimonio de Alberto Nisman y las posibles maniobras de lavado de dinero por parte del fiscal fallecido hace seis años. El juez dispuso peritar el patrimonio del ex titular de la UFI AMIA, de su madre, Sara Garfunkel; su hermana, Sandra Nisman y del informático Diego Lagomarsino. Estas personas figuraban como co-titulares de una cuenta en el Merrill Lynch Bank of America Corporation, de Nueva York no declarada y con un saldo de 600 mil dólares. Martínez de Giorgi dispuso, entre otras medidas, el embargo preventivo de todos ellos y el análisis de los bienes de Nisman que están en trámite de sucesión y hasta la intervención de dos empresas que le habían prestado a Nisman una camioneta Audi de alta gama.

Las causas pendientes

Quien salga sorteado/a este jueves tendrá en su poder, además de las ya mencionadas, otras causas pendientes en el juzgado 11. Entre ellas, uno de los desprendimientos de la de las “Fotocopias” que aún no fue elevado a juicio. También, una denuncia por la compra de un hotel boutique en Mendoza para el arrepentido estrella de la causa Ciccone, Alejandro Vandenbroele, en el marco del acuerdo de arrepentimiento que firmó para perjudicar a Amado Boudou.

Son solo algunos ejemplos del trabajo que tendrá por delante el próximo reemplazante de Bonadio, hasta tanto el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo concluyan con el trámite para designar al ocupante definitivo del despacho más caliente de Comodoro Py.