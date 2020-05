Cumbre Larreta, Cafiero y De Pedro por la apertura en la Ciudad a partir del lunes

Horacio Rodríguez Larreta se encuentra reunido en Casa Rosada con Santiago Cafiero y Eduardo “Wado” de Pedro para presentarles un plan de paulatina apertura de actividades a partir del lunes que incluye el regreso de la construcción privada, el sistema take away en locales gastronómicos y el funcionamiento de determinados comercios que no generen congestión de público. No volverán, por ahora, las salidas recreativas ni shoppings, servicio doméstico, industria del entretenimiento ni restaurantes para permanecer dentro de los locales.