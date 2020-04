Congreso-sesiones: Massa abrazó a Cristina y la oposición los cruzó

“Queremos expresarle nuestra gran preocupación por la iniciativa de la Presidencia del Senado de consultar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la legalidad de una posible ley aprobada en sesión virtual, sin entrar en la cuestión de la legitimación de quien eleva la consulta porque reconocemos que es una Cámara independiente que tiene su propio reglamento y no nos corresponde a nosotros su interpretación, no podemos dejar de señalar que al único poder del Estado al que le corresponde opinar sobre el particular es al propio Congreso de la Nación y específicamente a sus Cámaras, tal como lo prescribe el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional”, disparó el bloque de diputados que comanda el radical Mario Negri.