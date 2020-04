Duhalde: "Es una vergüenza que no funcione el Congreso"

Duhalde dijo por radio Continental que está "tratando de dar una mano" pero que lo hace con algunas "alegrías y enojos".

Como foco del enojo expresó: "No puedo entender por qué no funciona el Parlamento. No puedo entenderlo, tienen que dar el ejemplo los legisladores".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio "Massa me dijo que él quiere funcionar", contó Duhalde, quien propone que incluso trabajen en el Teatro Colón y que "guarden la distancia que pueden guardar". También sostuvo que "son muchos" para hacer una videoconferencia, método que usan las comisiones, menos numerosas.

"Andan (por la calle) los que levantan la basura, los enfermeros, los taxímetros. ¿Qué tienen? ¿coronita?" se preguntó sobre los legisladores, y repitió: "Es una vergüenza que no funcione" el Congreso.

"¿Qué están esperando para rebajarse el salario? ¿que la gente se enoje más? Si es una cosa que sabemos que hay que hacer", dijo también sobre los legisladores.

Sobre las filas de jubilados que se vieron en el primer día de reapertura de bancos consideró que "alguien tiene la culpa de no haberlo previsto" y sostuvo que "no lo ayudan al Presidente como tienen que ayudarlo" con esas actitudes.

De la economía dijo que "la comunidad productiva, trabajadores y empresarios, son los únicos que pueden sacar al país de esta circunstancia".

Agregó que "no ve" divisiones en el Gobierno, pero sí "falta de experiencia" en algunos, y recordó que por motivos económicos y de funcionamiento del Estado "no estaban armados todos los ministerios" y sus cuadros de mando cuando comenzó la pandemia.