Consejo de la Magistratura: la Corte ordenó que se tome juramento a los diputados designados

La Corte estaba a punto de fijar fecha para la jura –antes del vencimiento de los mandatos- hasta que el juez Martín Cormick consideró –casi en espejo con lo que había pasado en Senadores- que la UCR y el PRO no podían aparecer divididos porque formaban un interbloque, de manera que no podían tener la primera minoría y la segunda a la vez, de acuerdo a los parámetros de la ley en vigencia. Esta movida dejó confundido al kirchnerismo porque no terminaba de ser un fallo favorable, primero porque se inmiscuía también en las atribuciones de las Cámaras para organizarse, uno de los argumentos con los que fustigaron el fallo de la Corte que pulverizó la designación de transición de Doñate.

Por esto, decidió apelar a la Cámara Contencioso, a través de la presidencia de la Cámara, lo que implicaba defender la designación de Reyes. Pero en simultáneo, Moreau revocó su resolución destinada a remitir el lote de los otros tres diputados, dos oficialistas y un opositor. En ese limbo quedó enredada la Cámara, lo que traía como consecuencia que no se integre –ya sea porque la Corte no le tomaba juramento por judicializado como por el fallo en contra- todo el estamento político para el Consejo. El trasfondo de esta acordada es enviar un mensaje para forzar al Congreso a destrabar. No hay duda que será leído como un nuevo giro en el enfrentamiento porque solo considera válido el primer mensaje de Moreau e ignora el segundo.

La clave está en el considerando 5 donde los jueces expresan que la propuesta inicial fue realizada tras cumplir el procedimiento de propuesta de los bloques para designar a los futuros consejeros y los remitió al Consejo y a la Corte para que juren. “Esta conclusión no puede verse alterada por la posterior resolución”, indicaron, “en tanto fue dictada sin cumplir con el procedimiento establecido en el citado artículo 2, inciso 3 de la ley 24.937”.

No fijó fecha específica para la jura pero alentó la integración del Consejo cuando todo indicaba que no habría movimientos hasta fin de año. El caso del Senado, tiene una decisión pendiente desde el mismo tribunal. En tanto, en las causas cruzadas donde la oposición denunció incumplimiento de los deberes a las autoridades del Senado por haber insistido con Doñate, el fiscal Federico Delgado dictaminó que no existía ningún delito penal, aunque se visualizaba que el Senado no había acatado los parámetros que la Corte había fijado para considerar legales las designaciones.