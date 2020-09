Tragedia de Once: para familiares de víctimas, el motorman "es el último en la cadena de responsabilidades"

En este sentido, el escrito detalla que "no hay ningún hecho nuevo o que no fuese conocido por alguna de las partes hasta el día de hoy", y remarca que "la difusión de la pericia psicológica que de ningún modo debió haberse adentrado en cuestiones de técnica ferroviaria absolutamente ajenas a las profesionales que evaluaban a Córdoba vulneran el secreto médico".

Marcos Córdoba Marcos Córdoba, el motorman de la Tragedia de Once.

"La responsabilidad de Marcos Córdoba quedó probada, y por eso fue condenado en diciembre del 2015. Pero es el último en una cadena de responsabilidades que comenzó mucho antes del 2012 en los despachos de los asesinos de escritorio", dice.

Y añade: "Ahora otros condenados y abogados intentan instalar una supuesta confesión que no es tal. Esto responde nuevamente a una operación de prensa, que en incontables ocasiones pretendieron instalar para lavar sus culpas. El juicio Once 1 tiene sentencia firme de la Cámara Federal de Casación Penal. Ya no hay hechos que esclarecer".

"Estamos hartos de campañas sucias y de quiénes se prestan a su difusión. Volvemos a pedirle con todo respeto a la Corte Suprema de Justicia que se expida, dejando firmes las condenas dictadas en 2015. Será la única manera de que la memoria de nuestros fallecidos no siga siendo mancillada", concluye el comunicado.

La Tragedia de Once ocurrió el 12 de febrero del 2012, cuando un ferrocarril de la línea Sarmiento impactó con las defensas de la estación terminal de Once, en la Ciudad, causando un total de 52 muertos.