Coronavirus: ¿cómo será el cierre de la frontera?

"Ayer rechazamos entre 130 y 140 personas solo en Ezeiza", dijo la funcionaria en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio. Además, adelantó que personal de Gendarmería se establecerá en todos los pasos fronterizos, "incluso los que son normales como los que van al supermercado" porque el cierre de fronteras "implica que solo pueden ingresar residentes, argentinos y el comercio internacional".

"El cierre de las fronteras implica que solo pueden ingresar residente, argentinos y el comercio internacional. Los que vienen por comercio internacional se los va a analizar a ver si no estuvieron en alguna zona de riesgo y los que ingresen van a tener que hacer cuarentena", dijo la funcionaria.

En tanto, agregó que se dispondrá la presencia de "personal de Gendarmería en todas las fronteras para evitar los pasos, incluso los que son normales como los que van al supermercado".

La directora nacional de Migraciones aclaró que "el cierre de las fronteras se establece desde la publicación del decreto".

Alberto Fernández Alberto Fernández había informado sobre el cierre de las fronteras para evitar la llegada de un nuevo caso de coronavirus: "No es restrictivo para quienes deseen salir del país, solo para los que entran". Télam

"La idea del presidente es que todas las personas que tengan que venir por otro motivo que no sea residir en Argentina no vengan", subrayó, y asumió que, en la Argentina, "se están tomando medidas que en otros países son más laxas".

En ese sentido, reiteró que "todas las personas que ingresen van a tener que estar en condiciones de salud, sino no van a ser admitidos".

Carignano pidió a la gente que tenga "responsabilidad individual" y que "si vienen de algún lugar donde estuvieron en contacto con personas que pueden tener en virus, se aislen".

Precisó que, "por el momento, Brasil no está incluido", pero aclaró que "no significa que el Ministerio de Salud no tome la decisión de incluirlo".

"Los argentinos tienen que entender que esto es algo grave y tienen que tomar un responsabilidad individual", dijo la funcionaria.

En cuanto a las acciones que ya se están llevando adelante, dijo que se están "haciendo operativos en hoteles constatando que los que tienen que hacer cuarentena la hagan y, sino, tomando medidas".

"Tenemos una reunión con los ministerios de Seguridad y Defensa para controlar el tema de los pasos fronterizos", concluyó.