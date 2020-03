Coronavirus: piden que no asistan a clases quienes hayan viajado a países de riesgo El ministerio de Educación informó que aquellas personas que hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus deben "quedarse en sus hogares, aun aquellos que no presenten síntomas". La recomendación incluye a estudiantes, docentes y personal no docente.