Herrera Ahuad: "Misiones no tiene infectados por coronavirus"

La persona vive desde el año 1986 en el país europeo que por estos días es otro de los focos de la enfermedad que afecta las vías respiratorias. Según el último boletín local, son cuatro los casos sospechosos, descartándose un paciente de la ciudad de Eldorado (ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Posadas) que dio positivo paras adenovirus.

“El día 20 de marzo asistió al hospital Rawson de Córdoba, donde quedó internado y el día 20 de marzo le realizaron el hisopado en el mismo hospital”.

“El hombre de 80 años no vive en Misiones ni estuvo en la provincia en los últimos años, “ni siquiera pasó por Misiones este señor”, insistió el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, en diálogo con medios provinciales, al tiempo que manifestó que la provincia todavía no tiene confirmados para esta enfermedad. Sin embargo, no descartó que habrá infectados y para ello se prepara la estructura sanitaria reforzando las unidades de terapia intensiva e incrementando el número de camas en los hospitales de menor complejidad.

El parte epidemiológico de Misiones establece 176 pacientes en aislamiento voluntario, 26 repatriados, 45 con fin del aislamiento, 18 descartados y 37 desestimados.

90 % frontera con Brasil y Paraguay

Herrera dijo que hace dos semanas Misiones se adelantó y declaró “la emergencia sanitaria y epidemiológico con la inmediata suspensión de las clases, en primer lugar”.

“Hay que tomar en cuenta que Misiones tiene su 90 por ciento de frontera con los países vecinos (Brasil y Paraguay) donde ya existía la circulación de dengue y coronavirus y por eso hicimos en su momento un bloqueo sanitario”

En cuanto a la situación de los ciudadanos argentinos que están ingresando por la frontera con Foz de Iguazú (Brasil) el mandatario provincial dijo que “lo estamos resolviendo con un puente aéreo hacia Buenos Aires y terrestre con ómnibus del sector privado”.

“Se les hace un control sanitario en la frontera y luego los enviamos a un lugar especialmente acondicionado, a las afueras de la propia ciudad (se estima que unos 1.500 ciudadanos se encuentran varados en Iguazú en el Polideportivo municipal).

Estamos preparados

Herrera Ahuad sostuvo que Misiones es una provincia con mucha experiencia en cuestiones de epidemia. “El coronavirus es la sexta epidemia que debe soportar Misiones en los últimos 10 años”.

“Tuvimos la de la fiebre amarilla en los años 2007/200. La gripe A en 2009. Dengue en 2012, 2019 y 2020 y ahora la de coronavirus”

“Misiones es una provincia que tiene un sistema sanitario preparado con 43 hospitales de Nivel Uno, siete de nivel dos y cinco de nivel tres”.

“Por otra parte Hace unos 12 días otorgamos créditos con un año de gracia de 5 millones de pesos al sanatorios y clínicas para su equipamiento”; dijo por último el mandatario provincial

El turismo

Sabido es que uno de los principales ingresos de dinero a la provincia es el turismo y que ante esta situación es la actividad más afectada. “Antes de la cuarentena nos reunimos con el ministro Matías Lamen y el pasado jueves hicimos lo propio con el presidente Alberto Fernández. “A ambos Le elevamos un documento a porque el turismo, la actividad madre de la provincia y no se recupera en forma inmediata ni bien finalice la pandemia por eso vamos a necesitar de la ayuda del Estado Nacional”.