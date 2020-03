Larreta moldea Gobierno a modo coronavirus y acota hasta gabinete

Así, se diferencia, poco, el jefe porteño, del Gobierno nacional en la guerra contra el coronavirus, que por el momento le otorga una cuasi victoria como efecto colateral: no hay cita acordada para una próxima reunión entre las dos administraciones para definir el recorte de fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que quiere implementar el Presidente. Es decir, la puja por ahora en cuarentena, ante un Alberto Fernández que no imaginaría la foto de una merma económica al distrito con más casos del país afectados por la epidemia de coronavirus y, además con el reporte adicional de casos de dengue. Aunque, de todos modos no se descarta la movida en momentos, para el Gobierno nacional, de necesidad de fondos.

Como sea, Larreta pone en marcha no solo el Gobierno “electrónico” sino también el teletrabajo para los empleados de la administración pública porteña.

Lo implementará para reducir la circulación de personas y casi todas las áreas de Gobierno, excepto las de Salud, Seguridad y emergencias. La idea es que la mayor cantidad de empleados que puedan, lo hagan conectados desde sus domicilios, una recomendación que además el Gobierno porteño viene haciendo a las empresas.

Además, ya no se realizan las reuniones de gabinete ampliado, solo el grupo de ministros con los que más consulta Larreta por estas horas, que entre otros conforman su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el ministro y vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, a veces el titular de Hacienda Martín Mura y el secretario General, Fernando Straface, además del ministro de Salud Fernán Quirós y, por ejemplo ayer, participó “Juanjo” Méndez, el titular de Transporte, una actividad clave a reconvenir para evitar amontonamientos de personas.

Otra ronda que resigna Larreta es la de reuniones con vecinos que considera clave para la aprobación de su gestión, pero decidió suspenderlas como una medida más para reducir las posibilidades de encuentros de muchas persona. Está entonces analizando ahora otorgar licencias para el trabajo a domicilio más allá del anuncio del Gobierno referido a los empleados adultos mayores.

Dispensers de alcohol en gel, por supuesto en todos los rincones del edificio de la calle Uspallata en el barrio de Parque de los Patricios y, como novedad (ver nota aparte), el Gobierno porteño dispuso ayer que los vecinos que concurran a realizar trámites deberán, antes de ingresar a las oficinas municipales, lavarse las manos, lo mismo que los empleados que deberán realizarlo varias veces al día.

“Tratamos de implementar medidas más operativas”, explican funcionarios cercanos a Larreta, que animan las reuniones de definiciones. Por eso, el Gobierno porteño apuntaló las medidas del domingo a la noche anunciadas por Alberto F. con propias que anunció ayer, cerrando la circulación en espacios públicos y anticipándose a algunas cuestiones sobre el transporte que terminará de redondear hoy, para aliviar la concentración de personas. La decisión de que concurran menos empleados a trabajar, implica también que se reducen los pasajeros en subtes y colectivos, aunque a la vez el uso del automóvil, que a la vez apunta a lo mismo, requiere de decisiones adicionales.