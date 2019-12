Cristina denunció que es víctima del lawfare: "Fue un plan ideado por el Gobierno saliente"

La senadora nacional ingresó a las 9.39 a los tribunales de Comodoro Py, acompañada por su abogado Carlos Beraldi, quien presentó este mismo lunes un nuevo escrito para que se permita la trasmisión completa de la declaración.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, volvió a rechazar la trasmisión, aunque los abogados defensores de otros acusados en el proceso manifestaron que "no había inconvenientes" en que toda la sociedad puede escuchar a la vicepresidenta electa.

“¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidente electa esté sentada acusada de integrar un asociación ilícita?”, se preguntó la ex mandataria al iniciar su exposición. “Lo que estamos viendo hoy aquí es una clase práctica de lawfare en la Argentina, llevado a cabo por los integrantes del tribunal”, agregó.

Según definió Cristina, el lawfare, que involucra a jueces, fiscales y algunos medios de comunicación, “se implementó para perseguir a los líderes políticos” de la oposición. "Fue un plan ideado por el gobierno saliente", remarcó, y mencionó que el gobierno de Mauricio Macri utilizó la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso y la UIF de Mariano Federici para "impulsar" las causas judiciales en contra de exfuncionarios K.

La legisladora aseguró que la denuncia en su contra se originó en algunos medios de comunicación y que fue "trasmitida a diestra y siniestra", en una acusación que "no reconoce antecedentes".

"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar este país", dijo la ex presidenta al cuestionar la "multiplicidad de procesamientos", y cuestionó que el juicio "está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos" para "saquear las arcas del Estado".

"No soy amiga de Lázaro Báez y nunca lo fui", aseguró la ex presidenta, sobre el tramo final de su indagatoria, que duró unas cuatro horas. “No voy a perdonar que porque sos amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasaba en la dictadura", expresó.

Cristina resaltó que los magistrados ya tienen su "condena escrita" en este caso y se quejó de los "jueces a la carta del gobierno", al resaltar su relación con Macri. "A mí me absolvió la historia y a ellos los va a condenar", señaló.

Sobre el juez Claudio Bonadio dijo entre otros puntos que ni siquiera la dejó tener tarjeta de crédito, ni a ella ni a sus hijos. "Tampoco sería justo cargar las tintas sobre Bonadio o Ercolini, dos jueces de grado. Estuve dos años sin fueros por voluntad propia, decidí no tener fueros, ya estaba en marcha la causa Hotesur, dólar futuro. No me dictaron la preventiva. Bastó que fuera electa senadora para que tres días antes me bajaran la prisión preventiva que obviamente no pudieron ejecutar porque tenía fueros. Buscaban la construcción mediática, los títulos de diarios, Cristina no va presa porque se ampara en los fueros", dijo.

También aludió al fallecido Néstor Kirchner. "Ni pintar el nombre sabían en la provincia de Buenos Aires" cuando llegó a la presidencia de la Nación, tras la crisis del 2001. "Y ustedes dicen que era un plan maestro para saquear las arcas del Estado porque Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, era amigo de Néstor Kirchner, ¿por qué no lo hicieron en Santa Cruz durante 16 años?".

Para "mentir hay que saber mentir, también como para todo es clave en los tiempos que vienen que los que hablen y las que hablen sepan de qué hablan, sino nos va a ir muy mal a los argentinos", concluyó, y pidió "perdón" por el tono exaltado.

El abogado de Cristina quiere llegar a la Corte Suprema

Beraldi explicó a la salida del trámite que Cristina hizo una defensa técnica y política. "El alegato fue claro y contundente", resumió el letrado. "Se demostró la arbitrariedad" en su contra, subrayó, y agregó que su defendida dijo que "serán los que armaron todo esto los que se deberán defender" en el futuro. "Hay un proceso de esclarecimiento, se demostró que estos hechos ya fueron juzgados y se decidió un sobreseimiento. el juez (Julián) Ercolini hace tres años atrás por estos mismos hechos y el fiscal (Germán) Moldes se declararon incompetentes. Ahora, se niegan a declarar que es un hecho que la Justicia ya lo investigó. Espero que la Corte alguna vez lo considere", sentenció.

Se pudo ver a Cristina en vivo a pesar del veto judicial

A pesar del veto judicial, varios canales de televisión transmitieron en vivo la audiencia pese a la prohibición reiterada por el Tribunal al inicio de la jornada.

Al inicio de la audiencia el presidente del Tribunal Andrés Basso leyó la resolución en la que una vez más se rechazó el planteo. Casi de inmediato las defensas de otros acusados, el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex director de Vialidad, Nelson Periotti, plantearon que no se les dio la posibilidad de opinar sobre el pedido antes de decidir.

El Tribunal escuchó y respondió con "téngase presente" y se inició la indagatoria a la ex Presidenta.

Pese a la prohibición de televisar en directo varios canales de televisión -entre ellos C5N y Crónica TV- lo hicieron con cámaras instaladas en la sala de periodistas del edificio, hasta que por orden del Tribunal se cortó la transmisión de imagen por circuito cerrado y sólo se dejó el audio.

Al iniciar la indagatoria la ex presidenta cuestionó la negativa, y recordó que al inicio del juicio por el supuesto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz la lectura de la acusación fue transmitida en vivo varias jornadas.

El viernes pasado el tribunal rechazó por primera vez el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner de transmitir en vivo la declaración, con el criterio de que no se habían presentado argumentos "novedosos" como para revertir la decisión adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio, que excluía la posibilidad de transmitir en vivo esta instancia. .

Escrito presentado por la defensa de CFK.pdf

Con la indagatoria de la expresidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la vicepresidenta electa y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.