Causa Vialidad: la defensa de Cristina inició su alegato.

En la noche del domingo, Cristina Fernández de Kirchner convocó a presenciar a través de las redes sociales, especialmente Youtube, el alegato de la defensa, el sexto de los 13 imputados que tiene el juicio.

"Comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ´Vialidad´. Escuchá atentamente cómo (el abogado Beraldi) desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?", desafió la vicepresidenta en un posteo en la red social Twitter.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1571620175467667459 Mañana, a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como “Vialidad”. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?https://t.co/I3j6B5CATZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 18, 2022

La fiscalía pidió para Cristina Kirchner la pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación en perjuicio del Estado y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Hasta ahora refutaron la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola las defensas del ex titular de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro (a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías); la de los ex titulares del Distrito 23 de Vialidad Nacional - Santa Cruz Osvaldo Daruich (a cargo de Mario Ganora) y Mauricio Collareda (por Luis Alonso Martínez); la de Julio De Vido (a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro) y la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala (a cargo de Lucio Simonetti).

Todos apuntaron a los supuestos errores y contradicciones en que incurrieron los fiscales y pidieron la absolución de sus defendidos por inexistencia de delito.

Todavía está pendiente una recusación que efectuó la defensa de De Vido contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien durante el alegato de la defensa interrumpió al abogado Maximiliano Rusconi para responderle una alusión que había hecho sobre los partidos de fútbol que el magistrado disputaba en la quinta privada del ex presidente Mauricio Macri.

La defensa de De Vido pidió que la recusación sea resuelta por otros jueces, diferentes a los compañeros de tribunal de Giménez Uriburu.