En vivo: Cristina habla en el cierre del alegato de su defensa por la cauda Vialidad

Causa Vialidad: a qué hora habla Cristina

La audiencia comenzará a las 9:30, será de modo virtual y se espera que la ex jefa de Estado exponga desde su despacho del Senado.Primero será el turno de su abogado Carlos Beraldi para continuar con las respuestas a la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, mientras que después hablará Cristina y más tarde Beraldi cerrará el alegato con el pedido formal de absolución para su clienta.

Será la segunda vez que la vicepresidenta hable en el juicio, ya que la primera fue el 2 de diciembre de 2019 en su indagatoria. Ante los tribunales de Comodoro Py, había sentenciado: "Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia. Preguntas van a tener que contestar ustedes no yo".