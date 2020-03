Alberto Fernández: "El 90% de los argentinos cumplió la cuarentena"

“Cuando dispusimos hace 10 días atrás la cuarentena obligatoria. Nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestras casas; y la verdad yo quiero decirles a todos y a todas que estoy muy contento como nos portamos como sociedad. Porque la realidad es que más del 90% de los argentinos han cumplido cabalmente con la cuarentena que nosotros dispusimos”, sostuvo el mandatario.

Destacó que “se han quedado en sus casas y se han protegido; han protegido a sus hijos y han protegido a los adultos mayores, que son precisamente los que corren más riesgo entre nosotros".

También explicó que “hubo parte de la sociedad, que está en el 10% restante, que salió a trabajar. Allí hay enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas. Los que transportan alimentos, remedios, también los que atienden almacenes, supermercados, farmacias…”

Sin embargo, remarcó que “hay un número muy bajo de gente que no cumplió. Y a la gente que no cumplió les pasó lo que les dijimos que les iba a pasar. Nosotros avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena, porque básicamente a nosotros nos preocupa la salud de nuestra gente y no queremos que nadie la ponga en riesgo, o aumente el riesgo de contagio de la gente”.

Por eso, Alberto Fernández, en su discurso volvió a subrayar “que después de 10 días tendríamos que estar muy contentos como argentinos, porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo les pedía que cumplamos, que es el de cuidarnos. Porque cuidándonos nosotros cuidábamos a cada uno de los argentinos”.

Al respecto, detalló que las fuerzas federales y provinciales han controlado en esta semana (que fue del 21 de marzo al 27 marzo) a 568.000 personas que estaban transitando, y a 218.000 vehículos. Las fuerzas secuestraron 3.778 vehículos y a encontrado a 23.111 infractores a los cuales se las abrió una causa penal.

“Pero lo más importante es que la inmensa mayoría de la gente cumplió y que solamente un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y termino pagando las consecuencias privado de su automóvil que quedara secuestrado y soportando un proceso penal que va aquedar en sus antecedentes”, agregó el Presidente.