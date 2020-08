Alberto Fernández escuchó a los expertos: "Se están haciendo las cosas bien"

Sobre la vacuna coincidieron que es una “gran esperanza” que empezó a circular, pero recordaron que la pandemia en la Argentina ingresó a una etapa “más federal” en las últimas semanas y reiteraron que hoy la única vacuna disponible es el distanciamiento social.

También pidieron más acompañamiento para los pacientes terminales para que tengan una muerta digna y propusieron “comunicar” un horizonte temporal.

Asimismo, repudiaron las afirmaciones estilo catástrofe en la salud mental de algunos profesionales. Aunque no minimizan los efectos por la pandemia, coincidieron que “avergüenza” la opinión de opinólogos. Lo importante, recalcaron, es cuidar la salud mental de los médicos y el personal de salud, porque ahí sí se evidenció un marcado sufrimiento, un cansancio. “Necesitan mayor cuidado y perspectiva temporal”, le dijeron al mandatario.

En esa línea, aseguraron que las actividades comerciales, productivas y recreativas que no implican riesgo pueden seguir en la fase de apertura y deslizaron que ya no se puede hablar de cuarentena. “Estamos en una etapa distinta, donde hay que reforzar el mensaje de distanciamiento social y cuidados”, solicitaron al presidente.

Del encuentro participaron Mirta Roses, Gustavo Lopardo, Javier Farina, Pedro Cahn, Santiago Levin, Alicia Stolkiner y Juan Piovani.

Alberto, con Larreta y Kicillof

Por la tarde, Alberto Fernández recibirá al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof para evaluar cómo continuará la nueva etapa de la cuarentena, que se presume también será de dos semanas culminando el 30 de agosto.

El anuncio, como es habitual, será llevado a cabo por el presidente flanqueado por Axel y Horacio y, en principio, sería por la tarde. Previamente, los tres funcionarios recibirán los informes de sus especialistas a los efectos de tomar la decisión final.

El marco que complica la decisión respecto a las medidas a tomar es que tras casi 150 días de restricciones el tomar medidas más restrictivas se torna complicado su cumplimiento.

Los médicos advierten que los casos fatales ya no se limitan a los adultos mayores, sino que abarcan también a jóvenes y a personas sin enfermedades preexistentes.

La mayor cantidad de decesos corresponde a la provincia de Buenos Aires, razón por la cual las autoridades bonaerenses desearían hacer más restrictiva la circulación. No obstante, la mayoría de los intendentes del conurbano le hicieron saber al gobernador que “la gente no aguanta más y no hay posibilidades de poner más limitaciones”.

En este contexto, lo más probable es que en el Gran Buenos Aires las medidas restrictivas se mantengan como hasta ahora. Por ejemplo, no se permitirían los paseos familiares recreativos, ya que los especialistas consideran que aumentan el riesgo de contagio, señalaron a Ámbito fuentes de La Plata.

En cambio, la intención de Horacio Rodríguez Larreta es continuar con las aperturas previstas en la etapa dos del plan de la Ciudad. Algunas ya se han habilitado, por caso la concurrencia de empleados administrativos a los museos o la apertura de bibliotecas sin la presencia de público. Pero todavía no se autorizaron actividades como restaurantes al aire libre o ciertos deportes como el tenis, el golf o remo.

No obstante, las autoridades de la Capital Federal también anticipan que deberán acordar con las autoridades nacionales y bonaerenses y si bien mantienen su postura de continuar con el cronograma de aperturas.