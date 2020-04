Alberto recibió respaldo de gobernadores para continuidad de curentena administrada

El Presidente estuvo acompañado por algunos de sus colaboradores, como el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García y su par de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. También asistió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Los funcionarios y el gobernador bonaerense llegaron a Olivos a partir de las 15, una hora antes del horario que estaba previsto para el inicio del encuentro en la residencia de Olivos, donde transcurre el jefe de Estado su período de aislamiento desde el 20 de marzo, cuando se tomó esta medida para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

La cuarentena"focalizada" se inició hoy con la publicación en el Boletín Oficial de varias resoluciones que oficializan la reanudación de una serie de actividades, como las obras de construcción en el ámbito privado y la de las "profesiones liberales" en algunas provincias.

Las disposiciones, firmadas por el Jefe de Gabinete y el ministro de Salud se dieron a conocer en el marco de la denominada cuarentena "administrada", a través de la cual el gobierno nacional viene autorizando la reanudación de ciertas actividades y servicios en los distritos que presentan baja circulación del virus, previa verificación por parte de las autoridades de salud y con el estricto cumplimiento de protocolos

Ayer, Alberto Fernández se reunió con los expertos que integran el comité de crisis por la pandemia para analizar la continuidad de la cuarentena, la cual en rigor concluía este domingo. Hasta ahora fue un aislamiento “administrado”. En adelante, la etapa que viene es la de la focalización.

La duplicación de casos de circulación local del virus en abril y el aumento de contagios en el conurbano bonaerense, donde el aislamiento social obligatorio se encuentra desbordado, son los dos focos de alerta que encendió el comité de expertos médicos.

Las infecciones domésticas (669) están cerca de alcanzar a los casos importados del exterior (870) de acuerdo al último reporte oficial difundido esta mañana. El resto (1.408) son contagios de contactos estrechos de personas que viajaron fuera del país y contrajeron la enfermedad.

Para anticiparse a los contagios, el gobierno nacional comenzó hoy con testeos aleatorios, y masivos, en las estaciones de tren. La primera prueba piloto se realizará en Constitución con la participación de voluntariado universitario y una red de asistencia médica para eventuales traslados de casos positivos a centros hospitalarios de la Capital Federal. El comité de expertos, y el Ministerio de Salud de las Nación, tiene identificados los focos críticos en la provincia de Buenos Aires en base al mapeo que realizan a partir de las doce regiones sanitarias. La zona norte es la más afectada ya que contiene a los municipios donde habita la mayor cantidad de casos importados. Se trata de la quinta región sanitaria donde los casos crecieron más del 50% y pasaron de 191 casos a 313 en una semana. Abarca Vicente López, San Isidro, San Martín, José C. Paz, Pilar y Escobar, entre otros.

Además de mantener el cerrojo social, y económico, sobre el conurbano bonaerense y sobre la Ciudad de Buenos Aires, los expertos médicos volvieron a advertir la necesidad de mantener cerradas escuelas y la indispensable subocupación del transporte público cuya afluencia no puede superar el 30% de los habitual con uso obligatorio de tapaboca. Es el principal foco de contagio. Las recientes experiencias de contagios en cadena en geriátricos porteños trasladan el fantasma a los establecimientos educativos con posibles contagios de menores de edad. Por eso seguirá en suspenso el ciclo lectivo.

Más allá de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, los expertos están preocupados por Río Negro, La Rioja y Tierra del Fuego, mientras que llevaron tranquilidad por el achatamiento de casos en grandes provincias como Córdoba y Santa Fe.

Antes de la reunión de ayer, Eduardo López, el jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aseguró que cuando llegue el pico de contagios el sistema de salud podría no colapsar. "Va a haber un pico, pero me da la sensación de que no va a saturar el sistema de salud. Soy cautamente optimista. Creo que va a haber un pico, pero no va a ser de los modelos que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, Italia, España o inclusive Francia. Será un pico más moderado", expresó el especialista.