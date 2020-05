La Coalición Cívica pidió "salir de la cuarentena de manera ordenada"

"Debemos ir pensando cómo vamos a salir de esta enorme crisis social y económica. Es tiempo de ir considerando una salida ordenada, programada y con consignas muy claras de cuidado colectivo y de cumplimiento efectivo por parte de todos", sostuvo el presidente de la CC-ARI.

Para el referente de la fuerza política fundada por Elisa Carrió, es "importante que seguir cuidando la salud de todos los argentinos", pero aclaró que también hay que "cuidar nuestra economía".

Al respecto, mencionó la difícil situación que atraviesan pymes, sectores productivos, industrias creativas y del conocimiento, pequeños comercios, trabajadores autónomos, monotributistas y trabajadores informales.

"Una cosa no es incompatible con la otra. Ya no hay excusas, es tiempo de ir pensando en abrir", reclamo el diputado opositor, y advirtió que desde Juntos por el Cambio no van a "avalar salidas simplistas, autoritarias, demagógicas y restrictivas de las libertades individuales".

"Necesitamos reconstruir confianza, y eso es con cooperación interdisciplinaria, internacional y entre los distintos poderes del Estado. Son tiempos de sumar pluralidad de voces, ejercer un fuerte y serio control en las compras públicas y recostarnos en una mayor institucionalidad", concluyó.