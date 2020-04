Seguirá un estricto aislamiento hasta el 26 abril en las grandes ciudades

"Tenemos que empezar esta etapa con alegría, porque el esfuerzo valió la pena", señaló el jefe de Estado, y destacó "el alto nivel de adhesión social que tiene la extensión de la cuarentena". Y agregó: "Les pido que no nos relajemos creyendo que las cosas ya están".

Alberto Olivos 10-4 Foto: Mariano Fuchila

“Si seguimos mantenido la cuarentena conseguiremos que la velocidad de contagios se más leve”, destacó cuando comenzó la conferencia y en donde mostró cuadros para mostrar la efectividad del aislamiento. "Sin cuarentena, hoy tendríamos al menos 45.000 casos", definió. “Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio”, lanzó.

Alberto Fernández pidió un "acuerdo social" colectivo para el cumplimiento de la medida y que nadie se "relaje" ni sea "displicente", y precisó que la nueva etapa será "administrada", ya que habrá flexibilidad de las restricciones pero en lugares y actividades muy específicos.

"Estamos en el camino correcto", destacó, y dijo que no se bajarán impuestos porque "si no nos quedamos sin un peso", aunque resaltó que el Estado "no va a dejar desamparado a nadie".

El primer mandatario hizo el anuncio en la Quinta de Olivos después de reunirse con ministros y funcionarios gubernamentales y con expertos en salud, que aconsejaron la continuidad de las restricciones para la circulación de la población.

Adelantó que la nueva etapa de cuarentena será "administrada", ya que se permitirá a los gobernadores que propongan las ciudades y regiones donde se podrán ir abriendo algunos actividades, aunque respetando un protocolo estricto y siempre y cuando la presencia del virus sea mínima o nula.

El primer período de aislamiento se extendió del 20 al 31 de marzo; seguidamente hubo una prórroga que culminará el próximo domingo, pero ahora el Presidente resolvió mantener la cuarentena dos semanas más. La medida, como en los casos anteriores, está contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad, por lo cual dispuso la prórroga, pero instó a no "relajarse" y a que la gente se mantenga recluida en sus casas.

Aclaró el Presidente que se agregaron algunas excepciones, como el funcionamiento de talleres, gomerías y actividades anexas para reparar vehículos que son utilizados por los sectores excluidos de la cuarentena, como patrulleros y ambulancias.

Asimismo, se permitirá la salida de personas discapacitadas y con autismo, por ejemplo, dentro de los límites cercanos a sus domicilios para morigerar la presión del encierro.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Ginés González García (Salud), el Presidente hizo hincapié en la necesidad de que el aislamiento sea estricto para los adultos mayores de 65 años, pues tienen una posibilidad de mortalidad del "80%".

Alberto Grupo Puebla.jpg Foto: Presidencia de la Nación

Además, previo a esta reunión con inferctólogos, el Presidente mantuvo una videoconferencia con miembros del Grupo de Puebla para analizar el impacto del Coronavirus en la región latinoamericana y el mundo.

De la misma, participaron 11 expresidentes entre quienes se destacan los de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva y Dilma Rousseff; de Ecuador Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Ernesto Samper; de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; y de Panamá, Martín Torrijos; el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, y el dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami.