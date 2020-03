Se presentó por tercera vez proyecto de ley por cupo laboral travesti trans

IMG_1423.jpg

Además, proveerá capacitaciones para quienes aún no reúnan esas condiciones de ingreso. También crea un programa de sensibilización sobre discriminación por identidad y/o expresión de género.

La iniciativa, que había sido presentada en 2018 pero perdió estado parlamentario, tiene amplio acompañamiento del bloque oficialista y, como antecedente, la ley impulsada por la referente travesti Amancay Diana Sacayán, en 2010.

“Diana ideó esta propuesta y la militó con un puñado de compañerxs en absoluta soledad y logró no solamente su aprobación en la Provincia de Buenos Aires sino poner en el centro de la agenda del movimiento LGBTI el derecho al trabajo de las personas travestis y trans como una de las prioridades. En este sentido, entendemos que conquistar la Ley nacional de Cupo Laboral Travesti Trans es una forma de mantener vivo el legado de la querida Diana”, sostuvo Macha.

Foto: Ámbito

En tanto, en diálogo con Ámbito , Gabriela Cerruti, sostuvo: "El proyecto tiene que ver con buscar una salida laboral a las compañeras trans y travestis porque están condenadas a trabajar en el mundo de la prostitución, en la mayoría de los casos sin tener el deseo de hacerlo y sin buscarlo, siempre como última opción. Por otro lado, celebramos que muchas compañeras trans y travestis pasaron a trabajar en el ámbito publico. El cupo es importantísimo, porque las compañeras no logran sobrevivir a una expectativa de vida mayor a los 40 años , en condiciones complejas de vida. ojala este año logremos aprobar el proyecto".

En Argentina, las personas trans y travestis no tienen acceso a la salud y, por ende, tienen una expectativa de vida de aproximadamente 35 años, según el informe realizado por la organización ATTTA y Fundación Huésped en 2014. También el 67% mencionó haber sufrido discriminación en centros de salud. Además, la comunidad trans-travesti está altamente expuesta a recibir violencias. En 2019, hubo 32 travesticidios y transfemicidios.

En cuanto al empleo, el 83% de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado y atribuyen esas dificultades a la discriminación por identidad y/o expresión de género.

Lara María Bertolini es travesti activista, investigadora y TraVajadora del Ministerio Público Fiscal. Además, estudia abogacía en UNDAV. Para ella, es importante que el Estado reconozca las identidades existentes para acceder al derecho que este proyecto apunta.

"Estamos creando leyes sin que los órganos administrativos del Estado reconozcan a estas multiplicidad de identidades dentro del mismo. En el DNI sólo figuran el registro biológico de sexo femenino o masculino, el Estado se hace cargo de esas identidades, pero no de la multiplicidad de géneros e identidades sociales en específico. Todas las personas que piensan leyes de inclusión, pretenden desarrollar proyectos de vida dentro de la ciudadanía sin la presencia de la ciudadanía transgénero y no binarie. El Estado no nos reconoce como partícipes. Yo puedo entender que haya una necesidad en este momento de la administración actual de impulsar proyectos de ley para la población trans travesti tan ignorada e inhabilitada socialmente, pero primero pensemos que para acceder a estos empleos y al cupo laboral trans, tiene que haber un registro en cuanto a las categorías identitarias, entre ellas la de la comunidad trans travesti. Somos inexistentes si no somos registradas y nombradas por el Estado Argentino” , dijo Bertolini, al ser consultada por ámbito.

"Hay identidades que deben ser registradas para poder generar políticas públicas. Para que haya un real compromiso, antes de generar cualquier proyecto, tienen que reconocernos, realizar el reconocimiento identitario modificando la reglamentación de la Ley de Identidad de Género. Tenemos que ser partícipes de la escritura de los proyectos y de la reglamentación", sentenció.