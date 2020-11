Gollán: "Solo unos pocos de delirantes no van a querer vacunarse" El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, dijo que "el 99 por ciento de la gente se querrá vacunar y solo unos pocos delirantes no van a querer". Remarcó que los medios "no deberían" difundir esas posturas.