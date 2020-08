Diputados aprobó en general la ampliación de la moratoria impositiva

Embed

El Frente de Todos logró obtener la media sanción y girar el proyecto al Senado -con el apoyo de aliados-. Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general para no ir en contra del concepto de la moratoria, mientras que en la votación en particular rechazará solo los artículos con los que no acuerdan. Los tres votos en contra fueron del legislador Luis Juez, y los integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.