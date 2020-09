Diputados debaten en comisión el proyecto de aporte solidario

Carlos Heller en su discurso dijo que hay numerosos ejemplos de tributos extraordinarios, algunos de los cuáles son la Unión Europea con las empresas tecnológicas o definiciones globales que hicieron tanto el FMI como la CEPAL que advirtieron de la "necesidad de generar recursos extraordinarios en la base de la progresividad para atender los gastos extraordinarios de esta situación" de la pandemia por el coronavirus.

También indicó que este tributo será "lo más equitativo posible, y será para ser usado de la manera más efectiva". "Hay que encontrar el punto optimo de la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener" dijo Heller. También aseguró que abarcará entre 10 mil y 12 mil personas humanas. Serán para quienes tengan bienes declarados por 200 millones de pesos con una alicuonta del 2% al 3,5% en el caso de quienes posean 3.000 millones de pesos.

"No es un impuesto, es un aporte", aclara el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller y dijo que es un "aporte de emergencia y será obligatorio" y el dinero recaudado será destinado: 20% para los efectos de la pandemia en el marco sanitario, 20% para pymes y la conservación del empleo, 20% programa integral de becas Progresar, 15% Fondo de integración socio urbana, 25% exploración desarrollo y producción de gas natural. "Será una distribución federal" aseguró.

A su tiempo el diputado Luis Mario Pastori calificó la iniciativa como un "relato miope divorciado de la realidad" porque se trata de un impuesto coactivo. "Al ser un tributo le caben todas las garantías constitucionales en beneficio de los contribuyentes" dijo y aseguró sobre los fondos en el exterior, "que lo puedan repatriar igualmente lo grava de forma mayor" a los que poseen en dinero en el país "es un tributo ineficiente", dijo.

Hubo un cruce entre Heller y Laspina por el tiempo de cada diputado para exponer sus argumentos. "Recordarle que el expresidente Macri reconoció estar vinculado a empresas offshore" le dijo De Caño a Pastori. "Llega seis meses después de las medidas de aislamiento" dijo el diputado y aseguró que "este paso del tiempo no ha sido neutro" este "proyecto llega tarde deja afuera la ganancia de los bancos, las grandes empresas, grandes terratenientes". "Es mentira que hay una presión fiscal insoportable" agregó.

Juan Manuel Cano, le pidió explicaciones a Del Caño porque "trató de miserables" a otros diputados y eso es "una falta de respeto", consideró, pero el diputado del FIT respondió "lamento que se haya sentido aludido me referí a los grandes empresarios". Buryaile, a su tiempo dijo, "lo que estamos diciendo es que el presupuesto del 2021 es inconsistente". "El sector privado está haciendo un enorme esfuerzo" dijo.

Cassaretto, expresó: "Yo escuchaba a quienes me precedían hay dos o tres temas que fueron aludidos. Las políticas para enfrentar la pandemia se planeaban si deben ser ciclicas o contraciclicas no tiene razonabilidad nuestro gobierno ha apoyado empresas, apoyar la continuidad de puestos de trabajos, invertido en recursos a las familias, fuerte inversión para incentivar recursos". "Se decidió no usar mecanismos de endeudamiento" agregó, "nos queda fortalecer los ingresos".

Romina del Plá, dijo que "desde el Frente de Izquierda presentamos el 16 de abril nuestro proyecto que sí va al fondo para que pongan, para enfrentar la pandemia, los sectores que más tienen tributan que son los que tienen mas de 100 millones de pesos y no pueden evadirlo con inversiones". "Hemos visto beneficios del ATP para empresas de telecomunicaciones, petroleras" denunció. "Los bancos siguen haciendo ganancias fabulosas y no se le tocó ningún negocio" opinó.

Eduardo Fernández, del Frente de Todos, "se insiste con la presión tributaria cuando en Argentina el 22,8% sobre el PBI mientras que en los países desarrollados es el 34,2%". "Es para morigerar los efectos de la pandemia, nadie eligió los momentos de la pandemia estamos haciendo responsablemente la dotación del Estado con recursos. Por supuesto que no está en el presupuesto, no va a rentas generales" agregó.

El diputado de la Coalición Cívica, Javier Campos, se preguntó si esta iniciativa no "es mala para los necesitados" porque "no lo logramos en el gobierno pasado ni en el anterior" y remarcó que en Argentina hay "167 impuestos"- Dijo que el Estado "no está haciendo ningún esfuerzo porque imprime billetes. "Argentina está haciendo mal algo hace muchos años" dijo.

Fernanda Vallejos, recordó que estamos ante "la peor crisis de la historia del capitalismo y Argentina está en una profunda fragilidad sumidos en una recesión" y resaltó los tres pilares del gobierno de Cambiemos: especulación financiera, sobreendeudamiento y fuga de capitales. "Las alicuotas son razonables permiten que esas 12 mil con muy poco sin que se afecte su estándar de vida pueda ayudar" dijo y recordó que el Estado ya lleva invertido 2,5 billones para morigerar los impacto de la pandemia y que espera con esta iniciativa recaudar 300 mil millones.

El Frente de Todos aspira a poder votar a fines de septiembre en el recinto de sesiones esta iniciativa, que ya cosechó los respaldos de bloques provinciales y Consenso Federal, lo que le garantiza contar con los 129 votos necesarios para su aprobación, informaron fuentes del oficialismo.

Desde que la bancada que conduce Máximo Kirchner presentó el proyecto, el 28 de agosto último, se sumaron los respaldos del Interbloque Federal y de Unidad para el Desarrollo.

Ya confirmaron su apoyo Consenso Federal (3), el Justicialismo (2), el Socialismo (1), el Progresista santafesino (1), Unidad y Equidad Federal (3), el Frente de la Concordia misionero (3), Juntos Somos Rio Negro (1) y el Movimiento Popular Neuquino (1).

Estos apoyos son sustanciales, ya que el Frente de Todos tiene 117 votos -José de Mendiguren está de licencia porque es titular del BICE y el presidente del cuerpo, Sergio Massa, solo vota en caso de desempate-, por lo que debe sumar otros 12 para llegar al quórum y para asegurarse un resultado positivo en la votación.

Juntos por el Cambio aún no decidió su postura porque conviven diferentes posiciones: mientras el secretario de la comisión de Presupuesto, el radical Luis Pastori, rechaza la iniciativa, su compañero de bloque, el puntano Alejandro Cacace, pide un debate interno sobre esta propuesta.