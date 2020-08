Diputados: Frederic y Pietragalla expondrán sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro

La Cámara baja aprobó en la madrugada del sábado pasado, en su última sesión, una declaración, en la que expresó su "preocupación" por la desaparición de Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, y pidió que se investigue y se establezcan las "responsabilidades en el caso judicial caratulado como desaparición forzada" de personas.

A través del proyecto de declaración, y en el marco de la investigación de la desaparición del joven, la diputada radical Karina Banfi, pidió la presencia de ambos funcionarios ante los legisladores.

Ante ese planteo, la presidenta de la comisión de Seguridad, Paula Penacca, dijo que no veía ningún problema en coordinar que acudan a la cámara para exponer sobre el caso Frederic y Pietragalla. "No nos escondemos, no convalidamos la desaparición forzada de personas, la violencia institucional ni matar por la espalda", subrayó Penacca.

Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.

La familia denuncia que la investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación, por lo que son las fuerzas federales las que están a cargo de los operativos solicitados por la Justicia.