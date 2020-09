Diputados: oficialismo inicia sesión, pese al rechazo de Juntos por el Cambio

Con 131 legisladores conectados a la sesión de forma telemática y en medio de abucheos y golpes en las bancas a modo de protesta de parte de los representantes de Juntos por el Cambio, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, dio por iniciada la sesión.

Al pronunciarse, el radical de Chubut, Gustavo Menna indicó que la sesión no podía arrancar porque no estaba garantizado el quórum. “Aquí no hay 129 diputados presentes”, dijo e insistió con la no vigencia del protocolo para las sesiones mixtas virtuales. Además, exigió que la prorroga sea aprobada "por consenso".

Los legisladores de Juntos por el Cambio, presentes en el recinto, se negaron a registrarse y dar quórum en el sistema virtual y solicitaron ser registrados igualmente en el acta de sesión como presentes.

La vicepresidente del Frente de Todos, Cecilia Moreau, se refirió luego al acta de Labor Parlamentaria y explicó que el acta fue firmada por todos los bloques parlamentarios, menos por los de Juntos por el Cambio. "Nosotros no podemos paralizar el Congreso, porque eso es dejar a la Democracia renga", sentenció.

En tanto, Carlos Gutiérrez, titular del Bloque Córdoba Federal, indicó: “Tenemos que encarar la agenda de trabajo que nos debemos. Acá se ha dicho que somos trabajadores esenciales, pero nosotros a diferencia de los médicos tenemos un sistema virtual que nos permite trabajar, no contagiarnos, ni contagiar”.

El radical Luis Petri, por su parte, se refirió a la agenda de temas del Congreso y evaluó: "Si sesionamos telemáticamente, se van a llevar puesto el Congreso y no lo podemos permitir. La reforma judicial y la previsional no pueden ser con los micrófonos de la oposición muteados".

A su turno, la legisladora del PRO, Silvia Lospenatto, sostuvo: "Acordamos un protocolo cuya regla de renovación es el consenso. Nada hubiera deseado más que haber alcanzado el consenso. Y debo decir que era bastante posible. Y yo no pierdo esperanzas, pese a este bochorno, que no es una sesión sino manifestaciones en minoría".

Emergencia turística

El proyecto de sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional, en el marco de la pandemia de coronavirus, obtuvo media sanción el pasado 13 de agosto por unanimidad en el Senado. Plantea declarar la emergencia por 180 días, "prorrogables por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”.

La iniciativa, en sus fundamentos, sostiene la necesidad de "paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.

El proyecto, además, prorroga para el sector turístico el reparto del ATP, asistencias económicas a pymes, la reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos, reducción de alícuotas de la ley del cheque.

También habrá un incentivo para la preventa de paquetes turísticos nacionales, bonos vacacionales para los consumidores y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

Los rubros comprendidos en el expediente son los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

La otra iniciativa, enviada por el presidente Alberto Fernández al Congreso, propone la modificación del Régimen Federal Pesquero, para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en aguas del Mar Argentino.