Penoso: puja entre Senado y Diputados por propuestas para congelar dietas

Massa se mostró ayer junto a otros diputados kirchneristas, como Cristina Álvarez Rodríguez -espada del bloque oficialista y una de las gestoras de los votos para el megapaquete de ajuste- y Hugo Yasky, en un brindis organizado por la Cámara baja para los medios de comunicación, donde también aparecieron la fanática monzoísta Silvia Lospennato y el radical Mario Negri, entre otros.

En el Senado, el principal interbloque de la oposición, Juntos por el Cambio -empujados por el jefe radical, Luis Naidenoff-, presentó una iniciativa en la que se sostiene que durante el plazo en que se mantenga la suspensión de los aumentos de legisladores, la Cámara alta “realizará un estudio, a fin de establecer parámetros con criterios objetivos a los cuales deberán ajustarse las actualizaciones de las dietas”.

La propuesta también lleva las firmas de Julio Martínez, Guadalupe Tagliaferri, Silvia Elías de Pérez, Alfredo De Angeli, Mario Fiad, Laura Rodríguez Machado, Pedro Braillard Poccard, Pamela Verasay, Julio Cobos, Claudio Poggi, Esteban Bullrich, Roberto Basualdo y Juan Carlos Marino, entre otros.

Sesiones

Tras el regalo K de suba de impuestos y el polémico achatamiento de la pirámide previsional en sesiones que presidieron Massa (Diputados) y Cristina de Kirchner (Senado), quedó pendiente el nuevo freno al Pacto Fiscal original firmado en 2017 para que las provincias puedan subir impuestos locales, como Ingresos Brutos y Sellos.

Después de varias idas y vueltas en los últimos días, Diputados recién volvería a juntarse desde el 22 de enero -hay un intento por ahora débil direccionado al 8- para tratar el nuevo freno al Pacto Fiscal, tras las trabas votadas a fines de 2018 -para no bajar impuestos provinciales- que negoció el macrismo con el entonces peronismo opositor.

Allí también se espera tratar -hay dudas sobre demoras intencionales- el caso de las jubilaciones judiciales, diplomáticas y políticas. Por su parte, el Senado -que sí aprobó la traba del Pacto Fiscal el viernes pasado- analiza reactivar su agenda desde la segunda quincena del mes próximo para acelerar los pliegos del Banco Central.

Después de las críticas por el no congelamiento de jubilaciones de judiciales, diplomáticos y políticos, Casa Rosada prometió el envío de proyectos para solucionar la cuestión. Sin embargo, aún no hay precisiones sobre las iniciativas. Desde la oposición macrista, en tanto, señalaron a este diario que “el kirchnerismo no tiene mucho margen para pisar este tema y deberá apurar la sanción de las leyes para no quedar mal ante la sociedad”. Desde fin del año pasado y durante el corriente, el pago de Ganancias de magistrados que intentó Cambiemos quedó en la nada.