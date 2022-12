Tensión en Diputados: la oposición no da el quórum para reelegir a Cecilia Moreau Este jueves está prevista la sesión preparatoria donde se renovarán autoridades y se espera que Cecilia Moreau continúe con la presidencia de Diputados hasta 2023. La oposición no bajó al recinto y el oficialismo no cuenta con el quórum necesario de 129 bancas para dar comienzo a la sesión. Siga en vivo por Ámbito el minuto a minuto.