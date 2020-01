Eduardo Duhalde: "Decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error"

Duhalde Ley de Convertibilidad.mp4

Consultado sobre la convertibilidad expresó que "dura un tiempo, yo como gobernador lo sabía. Lo notaba con los cierres de fábricas, la producción sabía que había que cambiar", y agregó que en 2002 "decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error. La frase marca lo grave de la situación, y no se dieron cuenta que 11 días después de asumir convoqué a una conferencia de prensa y dije que me había equivocado. El único que lo notó fue Felipe González, que lo resaltó en el prólogo de mi libro".

Consultado sobre la coyuntura económica actual, Duhalde sostuvo que el año arrancó con “decisiones difíciles”. “Es muy tempranito para poder analizar esto a fondo. Estoy convencido de que si le ponemos ganas podemos remontar la cuesta. Lo que viene pasando es que los dirigentes no entienden, en general, no saben lo que es el ADN productivo. Todos los dirigentes saben es que no explotamos nuestro inmenso potencial», apuntó el dirigente.