Cónclave del PJ bonaerense hoy en Merlo genera expectativas

El acto se organizó luego de los dichos entre Wado de Pedro y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la titular de Desarrollo Social, Victoria Toloza Paz, por un presunto malestar suyo por no haber sido invitado a una reunión con Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Wado de Pedro como Aníbal Fernández expusieron públicamente que el asunto fue saldado y abogaron por sostener la unidad en el oficialismo y cuidar al Frente de Todos.

La actividad está convocada para las 19 en la quinta La Colonial de Merlo, con ingreso sobre la calle Constitución de esa localidad del oeste del Área Metropolitana, en un escenario que suele ser utilizado para reuniones políticas y que en esta ocasión será la plataforma elegida por el peronismo bonaerense para "mostrar unidad en el comienzo del año electoral" y al mismo tiempo mostrar en funcionamiento al "espacio de discusión, con la participación de todos los actores del Frente de Todos, que existe en la provincia".

En la reunión participarán intendentes de la secciones 1° y 3°, pero también dirigentes del peronismo bonaerense que fueron intendentes por varios períodos y que ahora están a cargo de un ministerio en el Ejecutivo nacional mientras sostienen su liderazgo en el ámbito local, como el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis (que estará en Merlo, según confiaron sus colaboradores) en el municipio de San Martín.

Otra presencia confirmada es la de Kicillof y lo mismo en el caso de Massa, aunque el titular del Palacio de Hacienda ya avisó que llegará a Merlo unas horas más tarde, ya que poco antes de la reunión partidaria de Merlo -a las 18- se reunirá con los representantes de la Mesa de Enlace en el Ministerio de Economía.

Qué dijo Aníbal Fernández sobre el entredicho con Wado de Pedro

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, bajó el tono a las discusiones en el Frente de Todos, tras el entredicho con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. Para el funcionario “está resuelto el tema", expresó este martes en declaraciones a Radio 10.

"Hablé con 'Wado' el sábado y le expliqué lo que me parece a mí. Dialogamos en muy buenos términos los dos. Ayer sacó el tuit y me lo mandó por WhatsApp. Entiendo que es una bandera blanca para no generar conflictos de ninguna característica y resuelto el tema", dijo Aníbal este martes.

Qué publicó Wado de Pedro en Twitter

El ministro de Interior llamó a "aportar sensatez" con el objetivo de "seguir recuperando la economía" y aseguró que su compromiso es "seguir trabajando" y cuidando el Frente de Todos, expresó este lunes en un hilo de Twitter.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1620214579853934592 Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica. — Wado de Pedro (@wadodecorrido) January 31, 2023

Qué ocurrió

El conflicto inició luego de la cumbre de la CELAC, cuando trascendió un presunto malestar de Wado de Pedro por no ser invitado a la reunión en Casa Rosada entre Alberto Fernández, Lula da Silva y referentes argentinos de los derechos humanos.

Al ser ministro del Interior y militante de HIJOS, el funcionario habría considerado que era natural su participación en el encuentro y que fue desplazado por su eventual consideración como candidato presidencial, en donde podría competir contra el actual mandatario.

El primer enojo fáctico fue el de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. "Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno", dijo.

Además, fue contundente al afirmar que "hay que definirse si estás dentro o estás afuera y si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado".

Posteriormente, Aníbal Fernández también salió al cruce de De Pedro a quien le dijo que "cuando un Presidente peronista ejerce, lo que debiera suceder del otro lado es cerrar el pico y ponerse a trabajar; o en el peor de los casos, si no está de acuerdo, dejar el lugar y correrse para que lo ocupe otro compañero".

En ese sentido, enfatizó que "el Presidente es uno solo, representa los intereses del peronismo, y nadie tiene derecho, mucho menos el ministro del Interior, a tratar de ponerle los puntos".