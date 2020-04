La salud y la educación son prioritarias

Esto significa que el nivel educativo es hoy esencial para determinar el ritmo de crecimiento del empleo y del futuro nivel de vida de la población. El avance económico de una nación hoy no depende principalmente de la existencia de abundantes recursos naturales, sino del nivel de calificación de su fuerza laboral. En este siglo XXI no habrá un sostenido y prolongado crecimiento económico sin inversión, concepto que incluye a la educación en todos sus niveles. El mundo globalizado es ya un escenario muy complejo, con grandes oportunidades pero también con grandes desafíos, abatir la pobreza requiere potenciar el crecimiento económico. La educación inclusiva y de calidad no solo ayuda a abatir la pobreza sino también a potenciar el crecimiento económico.