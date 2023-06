Elecciones 2023 en VIVO: Urtubey reapareció y confirmó que "se rompió" el espacio que compartía con Schiaretti

Live Blog Post

Macri apuntó contra Larreta: "Pone en crisis a todo el sistema de la coalición"

El ex presidente Mauricio Macri criticó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar al gobernador Juan Schiaretti y a otros dirigentes peronistas a la coalición Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones. “Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”, aseguró.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: 'Somos el cambio o no somos nada'", dijo en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

Las palabras del expresidente tienen lugar luego de que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) decidiera postergar una definición sobre la posible incorporación del mandatario cordobés Schiaretti a esa coalición, impulsada por Rodríguez Larreta, y el arribo del diputado de Avanza Libertad (AL) José Luis Espert, para evitar la profundización de la crisis interna que generan esas iniciativas.

