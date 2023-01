Elisa Carrió dijo que Ricardo Lorenzetti "está detrás de la embestida contra la Corte"

"El punto en cuestión es que ellos quieren modificar el Consejo de la Magistratura. Hay que leer el fallo. Cuando los tres jueces, es decir Rosatti, Rosenkrants y Maqueda, dicen que si el Congreso no dicta en tal fecha se mantiene en vigencia la vieja ley. En disidencia Lorenzetti dice 'no, esto no puede pasar'. Mentira", cuestionó Carrió y señaló que allí está el origen de la disputa entre los jueces.

“Lo que están queriendo es explotar el Consejo de la Magistratura”, remarcó la líder de la Coalición Cívica, en referencia al fallo de la Corte que repuso la norma previa, con el presidente de la Corte como titular, y que encendió duras críticas del Gobierno.

“Seguramente le garantizaron impunidad”, aseguró la dirigente. Y de acuerdo a su versión, Lorenzetti cuestiona a Maqueda por el manejo -observado- de la obra social y al presidente del tribunal mediante la filtración de los mensajes de su secretario, Silvio Robles.

Dura en sus términos, también señaló que el expresidente de la Corte "es la cabeza de la mafia".