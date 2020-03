Elizabeth Gómez Alcorta, sobre la legalización del aborto: "La letra final del proyecto está en manos del Presidente"

Como primer paso, la llegada de los movimientos de mujeres al Gobierno recibió un marco institucional con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de la abogada especialista en derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta . La tarea que encara, es ardua. Desde la creación desde cero de la estructura de dicha cartera y la conformación de la “equipa” de Gobierno, a la lucha contra todos los tipos de violencias y desigualdades, sin dejar de lado el rol clave de la capacitación en todo este marco.

En diálogo con Ámbito , Gómez Alcorta identificó cuáles son principales metas de su gestión, y se mostró “esperanzada” con el envío del proyecto de ley del oficialismo por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “No estamos para decir qué es lo que está bien o lo que está mal, sino que necesitamos tener un Estado que acompañe a las mujeres en el proyecto de vida que elijan”, remarcó.

Periodista: ¿Cuál es el balance de estos casi tres primeros meses de gestión?

Elizabeth Gómez Alcorta: Estamos muy contentas por varias cosas. Primero porque llevamos adelante el armado real del Ministerio, hay que pensar que es una cartera que no existía, ni heredó áreas de otros ministerios. Estamos avanzando y más rápido de lo que preveíamos en el diseño y la aprobación de sus estructuras, que es lo que nos permite poner en funcionamiento el trabajo. Hay un eje que es fundamental y es la oportunidad de haber podido transverzalizar la agenda con otras dependencias, eso ha sido muy promisorio, porque incluso muchos de los ministerios con los que estamos trabajando ya tenían agenda de género propuestas por ellos, no es que nosotras tuvimos que salir a correrlos con eso. El hecho de que el 10 de enero llevamos la capacitación de la Ley Micaela al Presidente y al resto del Gabinete, tuvo un impacto y repercusión que no fue mayor a la esperada. Nosotras queríamos demostrar que íbamos a empezar por las primeras líneas y tuvimos una demanda inmensa en términos de capacitar a otros organismos. Estamos trabajando en tener un Plan Nacional de Acción Contras las Violencias, porque el que teníamos finalizó el 31 de diciembre, y en este marco entendemos que es fundamental, por un lado, un nivel de participación de la sociedad civil, y por otro, que tenga una mirada federal. Por eso entendimos que teníamos que salir a las provincias, por lo que hicimos foros regionales, para tener una escucha muy atenta de las particularidades, las propuestas y los diagnósticos en cada una de las partes del país. Estamos contentas porque hasta ahora lo que hemos visto es que, más allá del contexto de crisis en el que nos encontramos, estamos pudiendo empezar a mover una agenda que nos parece que es central. Lo mismo ocurre en lo que refiere a la agenda de organización del cuidado, que hemos constituido una mesa interfederal que en menos de dos meses ya está funcionando.

P.: Dado que la creación del Ministerio no estaba contemplada en el Presupuesto 2020, y si bien el Gobierno está impulsando un nuevo texto, ¿cree que puede llegar a haber a problemas de financiamiento?

E.G.A.: Si bien en 2019 no estábamos en el Presupuesto por obvias razones, tuvimos dos reasignaciones que nos han permitido provisoriamente estar funcionando. Nosotras vamos a trabajar para poder alcanzar el mejor financiamiento posible en un momento en el que estamos atravesando una grave crisis económica, y tratando de ver si podemos trabajar en una estrategia para salir de ella. Algo clave en términos de Presupuesto es la cantidad de actividades que vamos a llevar en conjunto con otros ministerios, por ejemplo. Hay muchísimas actividades y acciones que al hacerlas de manera conjunta, los financiamientos son acompañados por las otras carteras. Un eje que estamos trabajando muy fuerte además en términos de financiamiento es la de cooperación internacional, porque tiene muy fuerte peso en las agendas de género.

GABINETE MINISTERIO DE MUJERES.jpg Elizabeth Gómez Alcorta, con el Gabinete de Mujeres.

P.: ¿Cómo viviste al anuncio del presidente Alberto Fernández del envío de un proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo?

E. G. A.: Creo que se me notó que estaba emocionada. Me parece que es muy importante el modo en que fue anunciado, porque estamos en un Gobierno que se hace cargo de una situación, ya que hoy por hoy es una realidad que en Argentina hay entre 375 mil y 522 mil abortos clandestinos y que la prohibición, que lleva más de cien años, lo que genera es poner en riesgo la salud pública de las mujeres, pero no de todas, sino de las que tienen menos recursos, que son las que acceden a la práctica en condiciones de mayor riesgo para sus vidas. El Poder Ejecutivo por primera vez envía dos proyectos (IVE y 1000 Días) con una lógica que entiende que es el Estado el que debe acompañar a las personas gestantes en sus decisiones y proyectos de vida. No sólo se habla de la autonomía de los cuerpos. Está claro que la mujer que quiere interrumpir su embarazo lo va a hacer, y que el Estado debe acompañarla en esa decisión; pero a la vez, aquellas personas gestantes que están embarazadas y quieren continuar con su embarazo, pero se encuentran en una situación de vulnerabilidad cual sea, el Estado también tiene que acompañarlas. No se trata de alentar un proyecto u otro de vida, porque no es lo que corresponde, no estamos para decir qué es lo que está bien o lo que está mal, sino que necesitamos tener un Estado que acompañe a las mujeres en el proyecto de vida que elijan, cuidándolas y dándoles herramientas e institucionalidad.

P.: Hay mucha cautela sobre los detalles del proyecto oficial, ¿se va a cumplir con el plazo de presentación prometido por el Presidente? ¿Qué va a suceder finalmente con la objeción de conciencia?

E. G. A.: Sí, se va a cumplir. La decisión del envío y la letra final del proyecto está en manos del Presidente. Algún comentario o anticipo de mi parte es un acto de irresponsabilidad muy grande.

P.: ¿Creés que finalmente este año será ley?

E. G. A.: Esperemos que así sea. Nosotras estamos esperanzadas de que así sea.

CAPACITACIÓN LEY MICAELA.jpg Elizabeth Gómez Alcorta durante una capacitación en el marco de la Ley Micaela.

P.: Los femicidios ocurridos en los últimos días dan cuenta de una triste tasa que no baja, ¿cómo se está trabajando en la lucha contra la violencia de género al interior del Ministerio?

E. G. A: Para nosotras la lucha contra las violencias es prioridad absoluta. Vamos a estar presentando en breve un plan específico en el marco de la lucha contra los femicidios, travesticidios y transfemicidios, en conjunto con los ministerios de Seguridad y Justicia. Tenemos una altísima intolerancia a la violencia machista, y cuando decimos esto no significa que la intolerancia es hacia los femicidios solamente, sino hacia una cantidad de violencias que son cíclicas y con distintas movilidades y niveles de percepción social, como por ejemplo los micromachismos, un tipo de violencia que puede ser verbal, psicológica o económica, y sin embargo tenemos naturalizada. Los femicidios y la violencia extrema son un iceberg, uno lo que está viendo es la punta del problema detrás de esa noticia trágica. Ahora, cuando uno mira detrás, lo que está viendo es que la base se amplía inmensamente y por eso lo más importante para prevenir es visibilizar, y dejar de naturalizar ciertas conductas. Por otra parte hay que trabajar muchísimo en los cambios culturales, rompiendo estereotipos, y para este trabajo estamos convocado a todo el mundo, sobre todo a los medios, porque son cambios que no puede llevar adelante sólo un gobierno ni tampoco duran cuatro años, sino que llevan más tiempo. Otra cosa que vemos con preocupación es el alto nivel de impunidad ante los casos de violencia de género, si yo denuncio, y no sucede nada, no solamente hay un mensaje para la mujer denunciante sino que también hay un mensaje para ese agresor, que es “no pasa nada”. En promedio se denuncia un 20% de los casos de violencia, entonces, hay que ver qué pasó con el otro 80% que no denuncia.

P.: ¿Sigue activo el grupo “Mujeres Gobernando”?

E. G. A.: Sigue activo, hubo ya tres encuentros. Es una red de mujeres que intervienen en los ministerios y organismos descentralizados, una red que nos conecta y genera intercambios y acciones concretas para mejorar al interior del ámbito de cada una, o cómo achicar las brechas de desigualdad en las mujeres funcionarias.

P.: ¿Cuáles son las metas del Ministerio en el corto plazo?

E. G. A.: Presentar para mitad de año un Plan Nacional de Acción Contra las Violencias que pueda tener líneas claras y concretas de acción, sabiendo sin ningún nivel de ingenuidad que los cambios en este sentido son de más largo plazo. Nos motiva saber que podemos trabajar no sólo con los otros ministerios, sino además con los otros poderes, elaborar una agenda de trabajo con el Poder Legislativo y el Poder Judicial es otro de los desafíos que tenemos por delante. También lograr que todas las provincias, (faltan aún tres) tengan su adhesión a la Ley Micaela, y poder pensar en que toda la administración pública tenga previsto de acá a los próximos años tener su capacitación en perspectiva de género, que es lo que nos va a posibilitar llevar los cambios culturales que estamos deseando.