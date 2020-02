Hacia la igualdad de género: se conformó la primera mesa interministerial de Políticas de Cuidados

“El objetivo de la Mesa Interministerial es revalorizar y coordinar las acciones y programas que se implementan en los distintos organismos para contribuir a la igualdad de género”, explicó Gómez Alcorta.

De la reunión participaron la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca; los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Educación, Nicolás Trotta y de Trabajo, Claudio Moroni; Haroldo Montangu, viceministro de Economía; la Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich; Alejandro Vanoli, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES); Claudio Espósito, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y Patricia Vaca Narvaja, en representación de la AFIP.

“En los distintos ministerios y agencias se implementan distintas políticas vinculadas con cuidados, aunque a veces no se las nombre de esa manera. El objetivo de esta mesa es pensar de manera conjunta e integral las políticas de cuidados para la Argentina. Se trata también de pensar políticas que nos permitan avanzar estratégicamente para distribuir mejor las tareas de cuidados. Mientras que no tengamos una agenda integral de políticas públicas explícita sobre el tema, el cuidado termina siendo un factor de profundización de desigualdades”, aseguró la ministra al inicio del encuentro.

“No se busca una sociedad en donde las mujeres sólo trabajen y no cuiden, sino una en la que mujeres varones y otras identidades tengan la oportunidad de hacer ambas cosas cuando así lo quieran, y que cuando cuiden lo hagan de forma reconocida y remunerada”, continuó Gómez Alcorta.

Elizabeth Gómez Alcorta y Cecilia Todesca.jpeg Elizabeth Gómez Alcorta y Cecilia Todesca. Foto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

Según informaron desde el Ministerio, se convocará periódicamente a mesas de trabajo de intercambio, discusión y creación de consensos para generar políticas públicas que reconozcan al cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho.

El objetivo también será que lograr políticas que “permitan redistribuir de manera igualitaria el cuidado entre varones, mujeres y otras identidades y entre los hogares, el Estado, las empresas y las comunidades y revalorizar los trabajos de cuidados, representando a los distintos sectores para que tengan voz”.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró a la mesa interministerial “una excelente iniciativa” que permitirá el desarrollo de un protocolo en forma integral. “Entendemos que la creación de empleo masivo, el vínculo entre lo que suele llamarse 'planes sociales' y trabajo, se va a dar fuertemente en el sistema de cuidados y por eso creemos que es muy importante establecer criterios básicos”, sostuvo.

En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, ponderó que una de las principales problemáticas que acentúan la desigualdad de género son los escollos en la universalización de la educación temprana. “El 50 por ciento de las mujeres que tiene hijos menores de tres años está fuera del mercado laboral, por eso la importancia de articular políticas de manera interministerial”, indicó y agregó que “hoy el acceso al nivel inicial es uno de los principales escenarios de desigualdades económicas y territoriales”.

Nicolás Trotta, Daniel Arroyo y Elizabeth Gómez Alcorta.jpeg Nicolás Trotta, Daniel Arroyo y Elizabeth Gómez Alcorta. Prensa Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, instó a sus pares a revisar “los accesos a la seguridad social porque si no terminamos siempre resolviendo sobre la emergencia”.

El representante del Ministerio de Economía, Haroldo Montagu, segundo de Guzmán, explicó que desde su cartera se pretende “visibilizar el aporte del trabajo de cuidado en la economía del país, realizar el análisis de la inversión en cuidados y sus impactos económicos”.

En relación a los adultos mayores, la titular del PAMI, Luana Volnovich, planteó que el objetivo es “la erradicación de la violencia y el maltrato a las personas mayores. Por eso tenemos una prioridad: trabajar fuerte en la capacitación, en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos”.

El cuidado fue hasta ahora considerado una responsabilidad natural de las mujeres aún cuando en la práctica no existen actividades que no puedan ser realizadas por varones u otras identidades y no hay ningún condicionamiento biológico que determine que uno u otro género sea mejor para estar a cargo de las mismas.

Por este estereotipo, el cuidado no se consideró como un trabajo, invisibilizándolo cuando ocurre en los hogares y subvalorándolo cuando toma lugar en la arena pública. Por otra parte, el cuidado además de ser un trabajo es una necesidad. Todas las personas, sin excepción, en algún momento de su vida necesitan ser cuidadas. En ese contexto, el cuidado también es un derecho: derecho a ser cuidado y un derecho a cuidar.

Del encuentro participaron además representantes del Ministerio de Salud, de la AFIP y del INAES, entre otros organismos.