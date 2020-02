Gobierno avanza en los acuerdos con empresarios y sindicalistas

Fueron de la partida el titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, junto a los dirigentes de la entidad Luis Betnaza, Adrián Kauffman, Guillermo Moretti y Daniel Funes de Rioja, todos miembros de la entidad fabril.

En tanto, por el sindicalismo, arribaron los cosecretarios de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y los gremialistas Antonio Caló (metalúrgicos), Andrés Rodríguez (estatales UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Santiago Cafiero, presidió la reunión acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán; el titular de la cartera de Producción, Matías Kulfas; de Trabajo Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Al término del cónclave, Caló celebró que "el Gobierno tiene un plan" para afrontar la situación actual y dijo: "Fue la primera reunión, donde como ocurre en la primera cita con una chica, todo fue perfecto".

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 1.jpg

Los temas en agenda, al menos por parte del gabinete, fueron la evaluación del comunicado del FMI y la definición de la agenda de trabajo del gabinete económico social. Así, lo expresó antes de ingresar a la reunión, el dirigente industrial, Miguel Acevedo: “Venimos a escuchar a las autoridades, esta es la primera reunión”, señaló a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El titular de la UIA ya anticipó su visión positiva respecto al comunicado del FMI al indicar: “Es absolutamente una buena noticia, está en sintonía con lo que sostiene el gobierno, y es una puntapié inicial para iniciar las negociaciones (con los acreedores)”.

Uno de las prioridades en materia económica del Gobierno es ir desarmando los métodos inflacionarios. En este sentido, el propio presidente Alberto Fernández mantuvo encuentros a solas con el dirigente gremial Hugo Moyano y Héctor Daer para insistir en la necesidad de evitar la cláusula gatillo en las negociaciones paritarias.

En el sindicalismo todavía no hay una posición única sobre este tema, es más, Moyano se manifestó en contra, de hecho acordó una suma salarial a ser revisada a fin de abril y los empleados de Comercio también revisarán sus incrementos en junio.

Precios y salarios

Daer admitió que en los “salarios no tienen perder con respecto a la inflación, no hay un esquema único para toda la negociación”, aseveró antes de ingresar a la reunión. Sobre este punto señaló que “el objetivo que compartimos con el gobierno es que no se pierdan ingresos y que vayamos recuperando ingresos”, aunque más en sintonía con el pedido del presidente Fernández, aclaró pero que "esto hay que llevarlo en forma progresiva, esta progresividad no termine yendo a precios”.

En este sentido, cuestionó a los empresarios al aseverar que “los empresarios tienen que entender que tienen que posponer sus rentabilidades y lo que tienen que lograr es poner en marcha la capacidad ociosa y tener más ganancias por volumen y no por precios”, azuzó Daer.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 3.jpg

El dirigente sindical aseveró que planteara esta cuestión en la reunión y es de suponer que los industriales alegaran que para cumplir con dicho requisito es necesario que se recupere el consumo. También les describirán la crisis que enfrenta el sector manufacturero (de hecho en los últimos 4 años se han perdido casi 50.000 puestos de trabajo), la caída del consumo, a lo que se sumó los altas tasas de interés, entre otros factores.

En coincidencia con los dichos de Acevedo, Daer también fue muy enfático en elogiar el comunicado del FMI: “Es fundamental resolver el tema de la deuda externa que es impagable y no es sorpresa que el Fondo se hayan dado cuenta que tienen que tener un gesto en positivo, sobre todo aquellos que compraron bonos de una manera especulativa”.

El dirigente sindical calificó de exitosa la estrategia del gobierno en esta materia al aseverar: “No me cabe duda, es el antes y el después de lo que venía pasando”.

El jefe de Gabinete confirmó lo anticipado por Ámbito en el sentido de que no se mantendrá el congelamiento tarifario. Sobre este tema, Acevedo, dijo que “las tarifas es un tema, pero no, el principal”.

Para los industriales es importante que no se produzca atraso cambiario, que baje la inflación y que continúe el descenso de las tasas de interés. Daer admitió que el objetivo del Gabinete Económico Social, al menos en esta etapa pasa por lograr generar “acuerdos con precios salarios, para salir de la crisis”.

Por último, Cafiero destacó que “el objetivo del gobierno es trabajar en la disminución de los índices de inflación y el crecimiento del salario real de los diferentes sectores productivos, que se encuentran en una crisis importante y deben volver a la senda de la producción y el crecimiento”.