Entretelones de la sesión que podría dejar a Cristina Kirchner afuera de carrera electoral

La Cámara alta sesiona para convertir en ley Ficha Limpia. La Libertad Avanza intentó frenar la sesión hasta último momento; Unión por la Patria se guardó un as bajo la manga, mientras CFK da por perdida la discusión. En tanto, la candidata Silvia Lospennato no podrá presenciar el debate de la ley que ella misma impulsó.

Las miradas puestas en LLA

Es que los motivos para desconfiar de las verdaderas intenciones del oficialismo son varias. En primer lugar, tanto en Diputados como en el Senado, fueron los propios libertarios los que frenaron, en más de una ocasión, la sanción de la iniciativa. El jefe de bloque de LLA en el Senado, Ezequiel Atauche, comentó entre sus pares que al oficialismo, la sanción de Ficha Limpia “no lo quita el sueño”.

Por un lado, con la sanción de la iniciativa, el partido de Javier Milei se quedaría con la principal referente de la oposición para “polarizar” fuera del ring. Pero, al mismo tiempo, le otorgaría un triunfo al PRO. Es que la gran impulsora de la iniciativa, desde que Cambiemos fue gobierno, es la diputada nacional y candidata a legisladora porteña del partido amarillo, Silvia Lospennato. En una campaña en la que los amarillos y violetas se disputan palo a palo quien lidera el espacio de derecha en el bastión de Mauricio Macri, todo cuenta. De allí las intenciones libertarias de frenar el proyecto.

20250507SA_17_SESION_ORDINARIA.jpg Los 34 senadores de UP rechazan Ficha Limpia. HSN

“Hace dos semanas, estaban dispuestos a todo para frenar la sesión. En las últimas 72 horas los veo en retirada”, confesó una importante fuente del Senado a Ámbito. Al parecer, los libertarios se quedaron sin margen de acción para frenar la ley. El último intento se conoció este lunes, cuando intentaron colar en la sesión el congelamiento de las dietas de los senadores. La jugada no prosperó. Triunfó el pacto de silencio que mantienen los senadores en torno a la suba de sus ingresos, que rondan los $ 9 millones brutos.

“Están atados de pies y manos, la única salida que tienen es que Unión por la Patria junte el número para voltear la ley, pero eso no va a pasar”, avizoró esa misma fuente. Es que, al menos hasta ahora, el “poroteo” da 38 votos a favor y 34 en contra. Estos últimos son pura y exclusivamente de UP, que viene denunciando, desde el inicio de su debate, que se trata de una iniciativa que tiene como fin último “proscribir a CFK”. El resto del cuerpo, en cambio, ya se pronunció a favor de la iniciativa que tiene media sanción de Diputados.

“El oficialismo buscó que alguien se tire encima de la granada y proponga cambios, pero no prendió”, hicieron saber fuentes que siguieron de cerca las negociaciones previas al debate. De ser así, el texto debería volver a Diputados, para su sanción definitiva. Es decir, se volvería a prolongar el tema.

“Quisieron bajar a algunos de los aliados”, aseguraron fuentes del Senado pero, al parecer, ningún aliado estuvo dispuesto a “pagar el costo político” en nombre del Gobierno.

Y agregaron: “Es claro que al Gobierno le preocupa Lospennato”.

Lospennato, afuera

La preocupación por el triunfo que se podría anotar el partido amarillo es tal para LLA que la diputada del PRO se vio impedida de participar de la sesión. Por tradición, cuando se trata una iniciativa impulsada por alguna persona o agrupación en particular, estos son invitados a los palcos (ya sea de Diputados o del Senado) para que puedan seguir el debate. Y, de paso, tomarse alguna foto al momento de la votación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gastonmarraOK/status/1920123960928174222&partner=&hide_thread=false ¿A ellas que luchan @fichalimpia en las calles desde el 2018 no las van a dejar entrar al @SenadoArgentina?

Ah cierto que anoche me contaron que senadores invitaron a políticos del interior (que nada hicieron por la @fichalimpia) para figuretear adentro.@fargosi @EquipoRepublic1 https://t.co/UmIHRMQBol — Gastón Ignacio Marra (@gastonmarraOK) May 7, 2025

En el caso de Ficha Limpia, que también tuvo impulsores provenientes de la sociedad civil, quedaron todos vedados. Ni la diputada, ni el docente de la UBA Gastón Ignacio Marra, otro impulsor de la iniciativa, pudieron hacerse presentes en el recinto. La misma decisión recayó en Luis Petri, ministro de Defensa y autor de la versión “mejorada” de Ficha Limpia que impulsó el Ejecutivo luego de que los libertarios, en diputados, hicieran fracasar la sesión en la que se votaría el proyecto de Lospennato.

Fuentes de presidencia del Senado argumentaron que la decisión de no habilitar invitados respondía a la falta de lugar. Y apuntaron contra la prensa acreditada, que ocupa apenas dos de los 9 palcos del primer piso. Además, según le dijeron a Ámbito, los invitados rechazaron asistir a los palcos del segundo piso (que estaban vacíos al inicio de la sesión).

En diálogo con este medio, desde el entorno de Lospennato aseguraron que la diputada estaba dispuesta (y así se lo hizo saber a las autoridades del Senado) a sentarse en cualquier lugar, para presenciar el debate de la ley que viene impulsando desde 2016 y que ahora, como candidata, propone presentar en la Legislatura porteña.

El as bajo la manga de UP

En la previa, las miradas no solo estaban puestas en los libertarios. Es que si hay otro sector que tampoco está interesado en que Ficha Limpia sea ley es UP. O, por lo menos, el sector que se referencia en CFK. Los peronistas no solo se propusieron prolongar la sesión al máximo, con la esperanza de que la sanción fracase. Pero además, se guardaron un as bajo la manga.

“Los que quieren votar Ficha Limpia son los mismos que no quieren hablar del caso $LIBRA”, dijo el jefe de la bancada de UP, José Mayans, en la previa a la sesión. Las palabras del formoseño, en la previa a la sesión, no fueron inocentes. Apenas empezó la sesión, la bancada –en espejo con Diputados— propuso tratar sobre tablas la interpelación de dos funcionarios del Ejecutivo, para que brinden explicaciones en torno al criptoescándalo.

Los nombres de los funcionarios que Unión por la Patria propuso interpelar en el recinto (sin éxito porque no reunió los votos) para responder preguntas en torno al Caso $LIBRA son dos. Por un lado, el de la hermana del presidente, Karina Milei, quien está en la mira por ser quien la que le maneja la agenda al Presidente. Por otro, el ministro de Economía, Luis Caputo. Este último también fue convocado a una interpelación en la Cámara baja, pero pegó el faltazo.

Los intentos de UP de frenar la iniciativa que le pondría un freno a la candidatura de CFK, sumado a las intenciones de LLA de que la líder del PJ se mantenga en el ring y, de paso, no darle el triunfo al PRO, podrían combinarse y echar por tierra la sanción de la iniciativa que desde 2016 espera ser sancionada en el Congreso.

De todas maneras, según pudo saber Ámbito, ayer CFK se reunió en el Instituto Patria con los senadores Anabel Fernández Sagasti, José Mayans y Juliana Di Tullio. Al parecer, la titular del PJ les hizo saber que daba por hecho que la iniciativa que le impediría ser candidata a nivel nacional sería sancionada este miércoles. Es decir, que no había margen para torcer el futuro de la iniciativa.