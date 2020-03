Larreta suspendió espectáculos y sumó recursos a Salud

Después el jefe porteño detalló que se reforzarán las medias de prevención y pidió “autoaislamiento de todos aquellos que hayan viajado a los países afectados o que hayan entrado en contacto cercano con alguien que haya viajado y reforzar toda la concientización respecto de las medidas de cuidado personal. El mayor contagio viene de tocar con las manos lugares que están infectados y llevárselas a la cara”, explicó.

Se refirió también a que la publicidad oficial estará en enfocada a difundir medidas de prevención con exclusividad.

El ministro de Salud anunció que “el jefe de Gobierno nos ha dispuesto todos los presupuestos necesarios para poder crear una nueva infraestructura de camas de cuidados intensivos” y agregarán 100 camas de cuidados intensivos a todo el sistema, además de convocar a 200 cargos de enfermería que se hayan retirado en los últimos tres años del sistema público de salud” y se sumarán 50 cargos de médicos de terapia intensiva y de cuidados clínicos intensivos.

Enumeró que se compraron “80 respiradores y 80 monitores para hacerle acompañamiento a lo que hemos estimado que sería la tasa efectiva de cuidado de pacientes críticos en un potencial pico, si tuviéramos la crisis que han tenido otros países” y que “hemos comprado 5 ambulancias nuevas y hemos fortalecido todos los trabajos del SAME”.

Fue entonces cuando Quirós decía que “la prevención del virus es casi la misma que con los diferentes cuadros gripales y la gripe, que es cuando van a toser no hacerlo sobre la mano, hacerlo sobre el codo para no tener las gotitas”, que Larreta no resistió y estornudó dos veces tapándose la boca con la mano,lo contrario de lo que debe hacerse. La imagen se viralizó en el video difundido de la conferencia. El jefe porteño terminó riendo de su propio error y dijo que “fue un reflejo” y señaló que se trata de “un hábito que uno tiene incorporado. Justamente como el reflejo es tocarse la cara es que tenemos que reforzar la comunicación”. En otro sentido, pidió a las empresas que expandan los programas de teletrabajo y suspendan todo tipo de pasantías y circulaciones entre las multinacionales o empresas de diferentes países del mundo.