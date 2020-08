Ex N°2 del SPF complicado por capítulo de espionaje penitenciario

En el expediente que instruye el juez Juan Pablo Augé se profundiza por estas horas la investigación sobre los seguimientos clandestinos a los detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ante la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide, Baratta relató sus días en la cárcel de Ezeiza y se refirió a las maniobras de espionaje y extorsión dentro y fuera del penal. En ese marco mencionó al exasesor del Servicio Penitencia Federal, Fernando Carra como uno de los responsables de visitar a los presos para inducirlos a convertirse en arrepentidos. Carra respondía a los también imputados Cristina Suriano, ex Director de Inteligencia Penitenciaria y a Emiliano Blanco, exJefe del SPF. Según relató Baratta bajo juramento, en 2018 Carra quiso presionar a Lázaro Báez para que cambiara de abogado y aceptara arrepentirse e involucrar a Cristina de Kirchner y a Julio De Vido en maniobras delictivas. Para convencerlo intentó usar al exfuncionario detenido por la causa Cuadernos, Rafael Llorens como intermediario ante Báez. Este último es hoy querellante.

Ante la consulta de la fiscalía, Baratta relató que Carra era el encargado de “semblantear” el estado de ánimo de los presos, saber de qué hablaban y reportar luego esa información. En ese sentido aportó un nombre en particular. Habló de una persona que ya está en libertad a quien Carra habría extorsionado para que aporte información sobre los empresarios y ex funcionarios detenidos. Según los dichos de Baratta, amenazaban a esta persona con trasladarla a un pabellón común si no “colaboraba”. A partir de esta declaración, el juez llamó como testigo al exdetenido mencionado por Baratta, por lo que la situación de Carra podría complicarse todavía más en los próximos días.

La presión a Manzanares

Entre sus notas manuscritas durante su detención, Baratta escribió todas sus conversaciones con el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, quien le fue relatando los pormenores de su decisión de arrepentirse ante el fiscal Carlos Stornelli y Claudio Bonadío en la causa “cuadernos”. Todas esas anotaciones fueron aportadas como prueba en el juzgado de Lomas de Zamora.

En otro tramo de su declaración Baratta se refirió a las escuchas ilegales dentro del penal y a los aprietes a su entorno. Según afirmó, en octubre de 2018 presionaron a uno de sus abogados para que dejara de asistirlo. También a su psiquiatra, Orlando Barrionuevo, quien decidió dejar de atenderlo para desestabilizarlo psíquica y emocionalmente, como reveló Ámbito. Ambos profesionales también serán citados por la fiscalía como testigos.

Además, el exfuncionario señaló como parte de las maniobras de presión a Stornelli. Según afirmó, el fiscal le dijo a otro de sus abogados, Juan Pablo Alonso que lo convenza de declarar contra Cristina de Kirchner y Julio De Vido. A cambio, obtendría la libertad. Pero Baratta nunca involucró a la ex presidenta ni al ex Ministro y continuó detenido. Luego, sus conversaciones con Alonso dentro de la cárcel fueron escuchadas y filtradas a los medios de comunicación.

Por primera vez, Baratta se refirió a las presiones y seguimientos que sufrió las dos veces que fue excarcelado. Relató que en más de una oportunidad los siguieron a él y a su esposa en la calle y le plantaban autos en la puerta de su casa.

También se refirió a un abogado que en 2017 buscó presionarlo al estilo de la banda del falso abogado Marcelo D’Allesio, pero con menos estructura. Según reveló, el letrado Javier Cuervo habría buscado extorsionarlo. Le adelantaba notas que iban a salir en los medios en su contra y le exigía dinero. Se trata del mismo hombre señalado por llamar a José López la noche en la que el exfuncionario de obras públicas intentó esconder los bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.