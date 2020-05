El mensaje de Fabiola Yañez en redes sociales: "Al bullying lo paramos entre todos"

“El ciberbullying crece día a día, y es importante que no digas en las redes sociales aquello que no dirías en la cara. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser sensible como vos. Por eso, juntos, al Bullying lo paramos entre todos”, finaliza la reflexión.

La iniciativa nació en 2013, luego de la presentación de la ONG Bullying Sin Fronteras, y fue aprobada por la UNESCO en 2013, con el fin de concientizar sobre el problema. Posteriormente, fue reconocido oficialmente por el Congreso Argentino.