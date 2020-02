Fabiola Yáñez se reunió en Francia con autoridades de la Unesco

En París, donde acompañó al presidente en el marco de su gira para sumar apoyos de los principales líderes europeos de cara a la renegociación de la deuda con el FMI, Yáñez elogió el el trabajo del organismo internacional en relación a la violencia en redes sociales.

Fui recibida en la sede de París de @unesco por su director general adjunto Xing Qu, quien me comentó acerca de los programas de educación, inclusión e infancia que llevan adelante. .Entre varios temas abordados, me resultó de particular interés el trabajo que hacen en relación a la violencia en redes, con un manual para trabajar en escuelas y concientizar sobre el daño que causan estos comportamientos, sobre todo en las niñas y los niños.Esta reunión, como otras que mantuve en la gira en la que acompañé al presidente @alferdezok, me permitieron tomar conocimiento de varios proyectos que se realizan para mejorar la calidad de vida en la infancia y refuerza mi compromiso de seguir dedicada a estos temas, como me comprometí a hacerlo ante las autoridades de Unesco.Agradezco a todos los que participaron del encuentro: Firmin Matoko, subdirector general Sector de la Prioridad África y de las Relaciones Exteriores; Ernesto Ottone, subdirector general Sector Cultura; Sophia El Akremi, senior officer para América Latina y Ernesto Calderón, desk officer para América Latina. .Fotos: gentileza Unesco