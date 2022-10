Quirós salió al cruce: "Milei no es inteligente"

FERNAN QUIROS MAYO.jpg

Quirós apuntó contra Milei

En ese sentido, el ministro de Salud de la Ciudad apuntó contra Milei por su discurso de intolerancia: “Yo creo que eso no es inteligente. Lo inteligente es entender que el que piensa diferente que vos tiene una mirada propia”, señaló Fernán Quirós este lunes.

Para el funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, “es como si vieras un elefante, cada uno lo contempla desde su lugar y cree que tiene una forma distinta porque no lo puede ver entero, pero el otro te regala la posibilidad de una mirada que no tenés”, consideró.

Así calificó Quirós a la forma en la que Milei actúa. “Si creés que el otro solo tiene adjetivos calificativos negativos nunca vas a entender al elefante en su integridad, a mi juicio no es de sabio”, razonó.

En ese sentido, Quirós marcó que este tipo de discursos en la política nacional se ven seguido y criticó esa forma de actuar, en base a la intolerancia y la violencia. “Hay muchísimo de esto en la Argentina”, concluyó el ministro porteño.

javier milei 2022.jpg

Sobre su candidatura en 2023

Consultado sobre la posibilidad de participar en las elecciones del año próximo, Quirós contó que aún no se considera precandidato: “Es un debate que hay que dar sobre las campañas, pero hoy mi decisión al respecto no es ni positiva ni negativa, es neutra. Ahora debemos conectar con lo que está pasado con la sociedad y con el país para trabajar sobre eso”, planteó.

“Entiendo que dado la aceptabilidad que tiene el gobierno de Horacio y la participación del gobierno y la mía en la particular en la pandemia, la gente me valore, pero eso no habla tan bien de mí, habla que la sociedad está buscando otra forma de liderazgo, de gobierno y eso a mi si me entusiasma”, aseguró.

En ese sentido, Quirós dio su punto de vista sobre cómo debe ser el próximo gobierno, el cual debe aplicar criterios de "menos paternalista, más sentado y basado en el respeto al otro", conisderó este lunes.