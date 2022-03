Acuerdo con el FMI: los puntos clave de la sesión

Live Blog Post

Heller: "Este gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI"

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frete de Todos), aseguró este jueves que "este gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI sino que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar" con el organismo internacional.

"Hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido pero que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar", enfatizó el legislador al exponer en el recinto en la sesión especial de la Cámara de Diputados que comenzó pasadas las 14.20.

En ese marco, Heller sostuvo que en el acuerdo "no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han primado en otros entendimientos" aunque dijo, "no hay nada que festejar".

Para el legislador, "este es un programa del organismo que tiene toda vocación de generar condicionamientos que no nos gustan y hemos trabajado para eliminarlos en su máxima expresión: algunas cosas no se pueden porque están en los procedimientos pero no podemos mirar para otro lado".