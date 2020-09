Senado: se reactiva hoy en recinto puja por traslados judiciales y mañana habrá audiencia pública

De hecho, en la última sesión, quien apuntó contra el Frente de Todos por el apuro y luego freno para aprobar esa resolución fue el jefe de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff. “Sinceramente creo que algunos -hoy, fundamentalmente, el oficialismo, que marca los tiempos en materia política y judicial en la Argentina- están convencidos de que la Justicia es cuestionable cuando los fallos no me acompañan. Ahora, cuando los fallos me acompañan, yo de esa Justicia no digo nada. ¿Quiere un ejemplo? Recuerden el proyecto del senador Pais (Mario) que tratamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el que solicitó el rechazo a la decisión de la jueza Biotti que establecía una medida precautelar con relación a los camaristas Bertuzzi y Bruglia”, señaló -según consta en la versión taquigráfica- el legislador formoseño el jueves pasado, cuando se discutió el intercambio de integrantes del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público, además de la reforma judicial.