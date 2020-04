"No va a explotar el Conurbano" con casos de Covid-19, afirmó la Ministra de Gobierno de Buenos Aires

"En mi opinión, no va a explotar el Conurbano (con casos de coronavirus). Este mes y medio nos ha dado tiempo a realizar muchos trabajos y a fortalecer el sistema sanitario", enfatizó García.

En declaraciones a Radio Rivadavia, manifestó que "hay un enorme trabajo por parte de los intendentes en prevención, en cuidado y en reforzar el sistema sanitario".

"El gran problema no es el contagio, sino que un contagio masivo no resiste el sistema sanitario. El sistema sanitario explotó en todos los países del mundo, debemos tratar de que eso no suceda acá", señaló la Ministra de Gobierno.

En ese marco, destacó que "en el conurbano se concentra la población más vulnerable del país" , por lo que "el hecho de restringir las actividades restringe las changas: el albañil, el plomero. Eso quiere decir que no ingresa dinero diario, que es con lo que la gente vive".

"Es por esa razón que el Gobierno nacional implementó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que tampoco alcanza.

Sobretodo con la inmoralidad de los que aprovechan la emergencia y la desgracia para hacerse un verano. No hay plata que resista en el bolsillo", concluyó.