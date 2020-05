Semana clave para definir si Capital interrumpe la cuarentena "responsable"

Como sea, Horacio Rodríguez Larreta ya anticipó la posibilidad de dar marcha atrás llegado el caso, lo cual algunos, si se da esa circunstancia, lo verían como una derrota de doble sentido, sanitario y político, amortiguado por el consenso con el Gobierno nacional y la decisión de Alberto Fernández de también dar marcha atrás si no funciona, tal como lo anticipó al dar anuncio de la nueva fase de la cuarentena.

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires todo seguirá como el viernes pasado tras la apertura de actividades que coronaron el fin de semana con el permiso para el paseo de niños. La cuarentena “responsable” comenzó con la habilitación de una parte de los comercios minoristas con atención al público, se le sumaron más el jueves y el fin de semana el permiso para mudanzas, además de las vueltas recreativas. Casi todos los rubros estuvieron en funcionamiento (excepto venta de ropa, de calzado y servicios personales como peluquerías o gimnasios) con diversos protocolos y horarios de lunes a viernes desde las 11. Así continuará por el momento.

La variable será que, según tiene previsto el Gobierno porteño, “el miércoles o jueves” se analizarán los últimos diez días, partiendo de los casos previos al reinicio de las actividades comerciales que se habilitaron y que también se evaluará su rendimiento. Complica, para elaborar esa curva, el gran aumento de contagios en los barrios carenciados de Capital, que, como viene diciendo el ministro de Salud, Ginés González García, no obedecen hasta ahora al resultado de la flexibilización del aislamiento, que aún no habría impactado en la curva general. Es decir, la explosión de casos en las villas porteñas no estaría afectada por la apertura de la cuarentena, pero representa casi 32% de los casos locales.

Por el momento y teniendo en cuenta que una persona contagiada tarda días en manifestar los síntomas del Covid-19, la curva que analizará el Gobierno de la Ciudad esta semana tiene como inicio los 148 casos de infectados del primer día de la apertura, el martes pasado, llega a su cifra más alta el viernes, con 229 casos, el 66% de los registrados ese día en el país.

Así el AMBA retiene el mayor número de casos del país, el epicentro de la epidemia local, que mantiene en vilo a toda la Argentina.