Reflotan polémico convenio para construcción de un hotel

La construcción de un pomposo hotel en un lote lindero a la terminal de Buquebus requiere de un cambio de norma para facilitar una inversión millonaria que todavía no conforma a la Legislatura porteña, que debe aprobar el convenio ya firmado por el Gobierno de la Ciudad y la firma Ríos Vista SA. Menos simpatía despertó otra iniciativa para que el hotel Sheraton amplíe sus instalaciones y hasta pueda hacer un estacionamiento subterráneo. También requiere de un cambio de norma, lo que se conoció como “excepciones” en aquellas épocas del ex Concejo Deliberante, no todas felices. En este caso, la empresa realizará una suerte de placita o paso para el público de unos 5 mil m2 a cambio de las bondades de los legisladores si le aprueban el convenio ya firmado también.