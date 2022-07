Movimientos sociales anunciaron marcha y cortes para pedir salario básico universal

Fue justamente Sánchez quien le confirmó a los medios de prensa que se realizará "una enorme movilización con cortes para el próximo 20 de julio", en reclamo de un salario universal más el aguinaldo para programas como el Potenciar Trabajo.

También estuvo presente en la termina ferroviaria el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy, quien sostuvo: "Hoy es necesario aumentar el salario de activos y jubilados, aumentar el salario mínimo, e implementar el Salario Básico Universal".

Si bien aún no se dieron mayores detalles, se presume que los principales cortes se llevarán a cabo en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y la manifestación central tendrá lugar en la Plaza de Mayo.

JUAN GRABOIS MARCHA CONSTITUCION Juan Grabois, militante del Frente Patria Grande Ignacio Petunchi / Ámbito

Juan Grabois: "No sé qué hago en el Frente de Todos, estoy a punto de irme"

El dirigente social, Juan Grabois, adelantó que podría dejar el Frente de Todos (FdT), si es que no se plantea “una alternativa política a Alberto Fernández”. Las declaraciones del referente del Frente Patria Grande se dan luego de los anuncios de la ministra Silvina Batakis, con lineamientos económicos, sobre el dólar, la inflación y las tarifas.

Grabois apuntó contra el Gobierno nacional por la situación económica del país: “Del Ejecutivo dependieron las negociaciones con el FMI, la gestión macroeconómica y la política social. Esas tres cosas fueron inarmónicas, improvisadas y sin un liderazgo claro”, puntualizó.

En los últimos días, el dirigente había publicado algunos mensajes en la red social Twitter, dirigidos a la flamante ministra de Economía, para que implemente el Salario Básico Universal. Tras los anuncios del lunes, Grabois manifestó que Batakis que busca hacer “un ajuste” y anticipó el inicio de un plan de lucha.

Los dichos del dirigente tuvieron lugar en una entrevista con LN+. Allí analizó el rumbo político del FdT: “Si esto sigue así, salvo que se conforme un núcleo dentro de la coalición que plantee fuertemente que esta política fue equivocada desde el principio y que el motivo de sostener la unidad es evitar una vuelta de los sectores más duros del neoliberalisno, pero plantando una alternativa política a Alberto Fernández, dentro del marco de la Coalición, yo mucho que hacer no tengo”, afirmó Grabois.

De este modo, en las declaraciones, el referente de la UTEP sostuvo que la coalición oficialista “no está funcionando” y que se trata de “un proyecto fallido del conjunto”. En ese sentido, aclaró que “hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas”, y remarcó que “el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad superior”.

Ante la consulta, Juan Grabois calificó al presidente Alberto Fernández como “un mal presidente” y defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “una mujer honesta e íntegra, que se preocupa por su país. Y no robó”, agregó.

“La gente está tremendamente decepcionada con el Presidente. Yo no quiero que se vaya nadie. No quería que se vaya Guzmán. Quería que cambie la política, no que se vaya porque para mí, insisto, es un tipo personalmente íntegro. Creo que jorobó a la Argentina más que algunos corruptos. ¿Por qué? Por la matriz ideológica”, explicó en una entrevista días atrás a C5N. “Un gobierno tiene que definir qué intereses defiende”, concluyó.