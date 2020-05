Intendentes bonaerenses a favor del aislamiento, pero "liberando actividades productivas"

"Creo que en general se debería mantener el aislamiento social obligatorio más allá del 10 de mayo", dijo en diálogo con Télam el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez.

KICILLOF GIOJA MENÉNDEZ.jpg Axel Kicillof, José Luis Gioja y Gustavo Menéndez. PJ Buenos Aires.

"Estaría de acuerdo con que se inicien ciertas actividades productivas, industriales o comerciales siempre que no hagan peligrar en nada la posible propagación del virus. No me parece que por presión de ciertos sectores debamos perder todo lo bueno que se hizo hasta ahora gracias al esfuerzo de todos los argentinos", sostuvo Menéndez.

El jefe comunal de Merlo señaló además que "los números de la pandemia en la Argentina le dan claramente la razón al Presidente y su equipo".

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, coincidió en la necesidad de mantenerse en línea con el Gobierno nacional en lo que respecta al aislamiento social, pero aclaró que están pidiendo la apertura de 46 pymes.

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham

"Estamos solicitando la apertura de 46 pymes de diferentes rubros, entre ellas siete fábricas de pintura por la gran demanda que hubo en ferreterías; cinco textiles vinculadas a la fabricación de barbijos y ropa hospitalaria; seis de la construcción, ladrillos, mármoles y alambres entre otros; dos gráficas, que fabrican cajas de medicamentos y alimentos; dos de aparatos de uso doméstico como calefactores y termotanques, y 17 metalmecánicas que hacen partes de maquinarias de alimentos y farmaceúticas, entre otros", detalló.

Para llevar adelante esta flexibilización económica "desarrollamos los protocolos de funcionamiento y control de cada actividad y les pedimos a cada empresa que detallen cuanto es el personal mínimo que afectan a las operaciones, solicitándoles además que sean los que viven más cerca al establecimiento y preferentemente que no utilicen transporte público", detalló Zabaleta a esta agencia.

Los intendentes mantienen diálogo con el resto de los jefes comunales a través del grupo de whatsapp y en el caso de los de Juntos por el Cambio son periódicas también las videoconferencias que realizan a través de la aplicación "Zoom".

Sobre la continuidad del aislamiento social obligatorio, los intendentes opositores dijeron a Télam: "vamos a esperar la definición de Nación y ahí vamos a ver que hacemos".

Más allá de la continuidad del aislamiento, "creo que hay que buscar motorizar la economía local cuidando la salud de los platenses. Ese es el equilibrio que tenemos que buscar", dijo el intendente de La Plata, Julio Garro.

Garro1.JPG

"Acá tenemos 53 casos, 33 están activos, el resto fueron dados de alta", detalló Garro sobre la situación en su distrito.

En el interior bonaerense, los intendentes mantienen el aislamiento pero son partícipes de flexibilizarlo de manera regional, "para eso tendríamos que tener protocolos acordados, en el que nos pongamos de acuerdo para seguir los mismos parámetros entre los municipios vecinos. Estamos trabajando sobre eso", explicó el mandatario de Trenque Lauquen, Miguel Fernández (JxC).

"Mantengo diálogo permanente con intendentes y con el gobierno provincial. Nosotros llevamos propuestas al Gobernador por escrito con protocolo sanitario correspondientes para ir flexibilizando la cuarentena ya que en nuestro Municipio no se reporta a la fecha ningún positivo de coronavirus", confió en tanto la intendenta de General Arenales, Erica Revilla (UCR).