Alberto viaja a Israel: decisión clave para el armado internacional del año

Ayer, por ejemplo, el aún jefe de la UIA, Mariano Federici, prorrogó las sanciones a ese grupo terrorista que el gobierno de Mauricio Macri impuso con felicitación de Washington y Jerusalén, especialmente. Tratan sobre el congelamiento y bloqueo de fondos y de cualquier vía de acceso al financiamiento. Federici lo hizo 24 horas entes del viaje de Alberto F. a Jerusalén y a horas de la confirmación del nombramiento de su sucesor, Carlos Cruz, quien deberá definir en breve si continua con esa política o no. En el Ministerio de Seguridad se había argumentado sobre la necesidad de dar marcha atrás con las sanciones impuestas por el macrismo. El propio Felipe Solá, después avisó que no habría cambios en la declaración sobre Hezbollah. En el Gobierno ayer algunas voces reconocían que Solá no estaba en contra de la decisión tomada por Federici.

Hoy Alberto F. se subirá a un avión de línea junto a Fabiola Yáñez, Felipe Solá, el designado embajador Sergio Urribarri, Axel Kicillof, Juan Pablo Biondi y Eduardo Valdés, hombre cercano a credos múltiples.

Llegarán mañana a Jerusalén y esa misma noche asistirán a la cena con los presidentes en la residencia presidencial.

El anfitrión allí será el presidente Reuven Rivlin. La agenda sigue el 23 con el Foro que sesionará en Yad Vashem, Museo del Holocausto donde también estarán los 40 presidentes que concurren de todo el mundo. De esa lista Alberto F., además de la reunión bilateral con el presidente Rivlin apuntada para el viernes a las 10 de la mañana, tiene objetivos que podrán cruzarse en un aparte o al menos foto con el vice norteamericano Mike Pence, Vladímir Putin, Emmanuel Macron o inclusive podría tener algún roce con alguien de la nobleza como Guillermo de Holanda o el príncipe Carlos de Inglaterra. No esta confirmado aún que Alberto F. vaya a encontrarse a solas con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El foro en el que participará el argentino, titulado “Recordando el Holocausto, combatiendo el antisemitismo”, fue organizado por la Fundación del Foro Mundial del Holocausto en cooperación con Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá. Se realiza en la plaza del gueto de Varsovia en Yad Vashem, Jerusalén y señalará el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Es, por lejos, el acto central de este año en Israel.

De ahí la convocatoria y los mensajes que se escucharán por parte de algunos de los presidentes y mandatarios participantes. En medio de esa puesta internacional, Alberto F. llegará como único invitado latinoamericano.

Por si hacía falta otra señal, como previa al viaje y en medio de las discusiones que resurgen sobre la investigación por la muerte de Alberto Nisman (ayer Cristina de Kirchner se metió en eso vía Twitter), Argentina hizo otro movimiento clave: firmó en Bruselas la Declaración Ministerial IHRA 2020, que reafirma el compromiso a nivel mundial para garantizar el recuerdo del Holocausto. Lo hizo allí Pablo Grinspun por instrucción de Solá.